Así está hoy Mitai, la hija de Diego Topa que nació en los Estados Unidos

La llegada de Mitai cambió rotundamente la vida de Diego Topa. Su hija, quien hoy tiene 5 años, fue concebida mediante la subrogación de un vientre en Estados Unidos. Orgulloso de su rol como padre y del tiempo compartido con la niña, el animador infantil mostró cómo se encuentra su heredera. “Agradezco todos los días, porque es la bendición más linda que la vida me pudo dar. Amo trabajar para los chicos, pero ser papá es otra cosa”, afirmó en varias entrevistas.

Mitai, la hija de Diego Topa, ya tiene 5 años

Diego Topa y su pareja, con la que lleva conviviendo durante muchos años, decidieron iniciar un tratamiento médico para convertirse en padres. Fue el 21 de enero de 2020 que llegó Mitai a este mundo abriendo un nuevo capítulo en la vida del presentador. “Fue mágico. Yo siempre quise ser papá, desde chiquito. Pero la vida decía que no había manera”, confesó el animador infantil de 49 años en una entrevista que mantuvo con +Caras.

Diego Topa y su hija Mitai | Instagram

Emocionado hasta las lágrimas, recordó cómo fueron las primeras palabras de la criatura y el original apodo que le quedó: “A mí me dice ‘papá Tebo’ porque no le salía decir Diego, y me encanta que me diga así. A veces quiere decirme ‘papá Diego’, pero le digo que no, porque amo que me diga papá Tebo”.

En este marco, en un mano a mano que tuvo con el periodista Luis Novaresio, el artista se consideró un padre sumamente presente desde el minuto en que fue concebida la niña: “Participamos de su crecimiento desde la gestación. Como estábamos de gira, logré asistir a la ecografía, y el día del parto estuvimos los dos papás presentes”. Asimismo, confesó que ahora puede conectar más con los adultos que asisten a sus espectáculos: “Nos hizo estar mucho más unidos todavía. Estuvimos dos años metidos con ella a full. Puedo entender más a los papás, a los abuelos, a todos los que vienen a mis shows”.

Diego Topa y su hija Mitai | Instagram

Así como preserva la identidad de su pareja, también cuida de la sobreexposición de su heredera en los medios de comunicación y en las redes sociales. “Ella nos llama a los dos ‘papá’ y es hermoso. Tengo muchos amigos que también subrogaron vientre, y todo se da con naturalidad. Ellos vinieron a enseñarnos a nosotros”, exclamó dejando en claro que la pequeña crece libre de estigmatizaciones y prejuicios sociales. Cabe destacar que, aunque resalta su rol como padre, lo cierto es que por ahora no tiene planes de agrandar la familia: “Por ahora no… quiero dormir un poco”.

Diego Topa y su hija Mitai | Instagram

Hoy, cinco años después de que Diego Topa y su pareja se hayan convertido en padres de Mitai, el actor se muestra radiante sobre los escenarios llevando adelante sus divertidas puestas en escena. Una vez que se apagan las luces, se refugia en el cariño y en la contención de su hogar, donde se nutre de las ocurrencias de la chiquilla. “Gracias por enseñarme todos los días a ser mejor persona y papá. Siempre digo que es increíble, que el amor y la admiración no paran nunca de crecer con vos. Te amo infinito como decís vos. Que seas siempre inmensamente feliz”, escribió en un emocionante posteo en honor al nacimiento de la pequeña.

NB