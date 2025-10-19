Desde hace unos seis meses, Martín Ortega, el primer hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, fue internado en una clínica de salud mental para tratar un cuadro de depresión que lo mantuvo en estado crítico. En este marco, su hermana Julieta Ortega, brindó una entrevista y contó detalles exclusivos de los pormenores que llevaron a que el mayor del clan termine bajo estrictos controles médicos.

Julieta Ortega habló de la decisión de internar a su hermano Martín Ortega

A mediados de abril de 2025, trascendió la noticia de que Martín Ortega había sido internado en una clínica de salud mental por una orden judicial. Ahora, tras seis meses de esa situación, Julieta Ortega brindó una nota a La Nación y habló del proceso familiar y de las conversaciones que mantuvo con su madre, Evangelina Salazar, al respecto.

Julieta Ortega y Martín Ortega | Instagram

La joven actriz mantuvo una profunda entrevista donde abordó los pormenores de su vida profesional y su participación en la segunda temporada de En El Barro, pero, además, se refirió en detalle al actual estado clínico del mayor de los Ortega. Semanas atrás, se supo que Martín podía realizar salidas transitorias para visitar a sus allegados. Fue la misma intérprete quien señaló que “Sale los fines de semana y nosotros lo vamos a visitar” a la clínica de desintoxicación. Además, aseguró que la familia mantiene una presencia “muy activa” en el proceso de recuperación ya que realizan “reuniones vinculares” de manera periódica.

Evangelina Salazar y Martín Ortega | Instagram

Julieta Ortega sostuvo que no podía decir que hubiese sido fácil tomar la decisión, pero que “todo se dio muy bien y en el momento justo”. Además, reveló la conversación que mantuvo con Evangelina Salazar antes de comenzar a averiguar por los trámites de judicialización.

Según dijo, le explicó a su madre que “no vale lamentarse más” y que “hay que hacer algo al respecto”. Ella “lo entendió” y así comenzó el proceso que terminó con la internación de Martín, quien, según sus palabras, “se dejó ayudar”.

Julieta Ortega, Martín Ortega | Twitter

Julieta Ortega luego de la internación de Martín

Días posteriores a que se lleve la internación de Martín, Julieta Ortega había hablado acerca de la compleja situación que afrontaba como familia: "Él tiene mucha gente que lo quiere, pero en el último tiempo, no los veía tanto porque la gente que vale la pena se va, incluso la familia. Ahora todo es tranquilidad y cruzar los dedos para que se cure".

Asimismo, en junio de este año, reveló en Puro Show (El Trece) el alivio que sentía al haberlo ayudado a salir de esa situación: “Preocupada estaba antes (…) para mi tener una persona querida en consumo es tratar de hacer algo para que se sienta mejor. Preocupada estaba cuando estaba afuera y consumiendo, ahora estoy chocha”. A modo de aclaración, la creadora del Podcast Las Pibas Dicen, reforzó: “La preocupación es cuando ves a un ser querido destruyéndose. Una vez que está internado, a salvo (…) sin consumir sustancias que lo destruyen, todo es alegría para mí”.

Julieta Ortega | Instagram

Hoy, a tan sólo seis meses de haber dado inicio al tratamiento intensivo de recuperación de Martín Ortega, Julieta Ortega se muestra enfocada no solo en mantener como horizonte su realización personal como profesional, sino que es uno de los pilares fundamentales de su madre Evangelina Salazar y su padre, Palito Ortega para sortear las adversidades que les presenta la vida.

NB