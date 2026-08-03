Toscana Garfunkel, la hija de Rossella Della Giovampaola, mostró cómo pasó su embarazo: “Expectativa contra realidad”

La familia de Rossella Della Giovampaola atraviesa un momento de enorme felicidad tras el nacimiento de la primera hija de Toscana Garfunkel. La llegada de Riviera marcó una nueva etapa para la influencer, que en los últimos meses compartió con sus seguidores distintos momentos de esta experiencia, desde la dulce espera hasta los primeros días de maternidad.

Toscana Garfunkel presentó a Riviera

Sin embargo, no todo fue tan sencillo durante el embarazo. Lejos de mostrar una versión idealizada de la gestación, Toscana Garfunkel decidió compartir con humor cómo fueron sus primeros meses y publicó un video en redes sociales donde dejó al descubierto el contraste entre las expectativas que tenía antes de quedar embarazada y la realidad que terminó viviendo durante el primer trimestre.

Así vivió Toscana Garfunkel su embarazo

El video comienza con una Toscana Garfunkel llena de entusiasmo, posando frente al espejo con un mono negro que deja ver su pancita. Sobre las imágenes aparece una frase que resume cómo imaginaba que transcurriría esa etapa: "Yo pensando que voy a hacer ejercicio y comer sano durante todo mi embarazo".

A los pocos segundos, la secuencia cambia por completo para dar paso a la realidad. Bajo el título "Mi primer trimestre", la influencer recopiló distintos momentos marcados por el cansancio y las náuseas. En las imágenes se la ve durmiendo sobre el sillón, descansando envuelta en mantas y atravesando algunos de los malestares típicos de los primeros meses de gestación, en una publicación que combinó humor y sinceridad.

El video de Toscana Garfunkel que despertó el apoyo en redes sociales

La publicación no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, especialmente entre mujeres que atravesaron o están viviendo un embarazo. Muchas de ellas destacaron la naturalidad con la que Toscana Garfunkel decidió mostrar una etapa que suele quedar opacada por las imágenes idealizadas que abundan en las redes sociales.

Toscana Garfunkel

Con este recuerdo, Toscana Garfunkel, hija de Rossella Della Giovampaola volvió a compartir un costado íntimo de su vida y abrió la puerta a una conversación sobre los desafíos del primer trimestre. Su manera de relatar la experiencia, apelando al humor y a situaciones cotidianas, hizo que el video se llenara de mensajes de apoyo y de historias similares contadas por otras futuras y recientes mamás.