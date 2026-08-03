Quiénes son y a qué se dedican Mariana y Pablo, los hijos de Virginia Lago

Virginia Lago es una de las actrices y conductoras más importantes de la televisión, el cine y el teatro argentino. Con una impecable trayectoria que abarca más de seis décadas, su más grande éxito se dio cuando estuvo al frente de Historias de corazón en Telefe , un ciclo donde presentaba ficciones variadas y su personalidad lo transformó en un fenómeno cultural transversal, ganándose incluso el afecto de las nuevas generaciones.

Sin embargo, y más allá de su permanente exposición y del inmenso cariño del público, la artista eligió cultivar un perfil sumamente bajo en su ámbito íntimo, y creó una familia que la acompaña en todos sus proyectos. Junto a su gran compañero de vida, Héctor Gióvine, consolidó un matrimonio de más de cincuenta años basado en el respeto mutuo y la pasión por el arte. Lejos de los flashes mediáticos y las polémicas, ambos construyeron una familia sólida y protectora, criando a sus dos hijos, Mariana y Pablo, en un entorno colmado de libertad, literatura y un profundo sentido de la privacidad, que ambos herederos mantienen en sus vidas adultas.

Virginia Lago, Héctor Gióvine y su hija Mariana

La historia de amor de Virginia Lago y Héctor Gióvine: el nacimiento de Mariana y Pablo

Virginia Lago y Héctor Gióvine protagonizaron una de las historias de amor más icónicas del mundo del teatro argentino. Una conexión desde su juventud los mantiene unidos, años después de ese primer comienzo, y los ayudó a formar un proyecto en común. Todo comenzó a tejerse hace más de cinco décadas, a través de una profunda amistad, y de conocerse en su ámbito laboral. La actriz asistió a una función teatral en la que él actuaba, y, a partir de ese instante, la mutua admiración intelectual y artística encendió una chispa inquebrantable.

Su química no tardó en aparecer, sobre todo cuando compartieron un viaje fundacional hacia Bariloche junto al prestigioso actor Walter Santa Ana, con el fin de realizar una obra a orillas del majestuoso lago Nahuel Huapi. Fue en ese entorno natural donde el compañerismo mutó definitivamente en un apasionado romance juvenil que los unió para siempre. Con el crecimiento continuo de su amor y la consolidación de sus carreras en el circuito independiente, decidieron expandir su proyecto de vida fundando una hermosa familia. Su hija mayor, Mariana Gióvine, nació el 25 de noviembre de 1980. Un tiempo después llegó el hijo menor del clan, Pablo Gióvine.

Durante más de medio siglo, la reconocida pareja eligió vivir en un constante e idílico noviazgo sin la necesidad de firmas ni formalidades civiles. Sin embargo, tras cincuenta años de convivencia, decidieron dar el gran paso y se casaron el 25 de octubre de 2021. Lejos de cualquier tipo de ostentación mediática, celebraron una emotiva boda civil íntima motivados por un fin sumamente tierno y previsor: resolver cuestiones legales organizativas para facilitarle la vida futura a sus hijos.

En la actualidad, consolidan una de las uniones más longevas, estables y respetadas del espectáculo argentino. Continúan mostrándose completamente inseparables, compartiendo apasionantes proyectos sobre las tablas y disfrutando plenamente de su rol como abuelos. Por su parte, su hija actriz tiene 45 años de edad y continúa brillando en los escenarios independientes; mientras, su hijo, quien hoy transita sus 40 años enfocado plenamente en sus labores hípicas en el campo, se mantiene lejano de las redes sociales y medios de comunicación.

La historia de amor de Virginia Lago y Héctor Gióvine: el nacimiento de Mariana y Pablo

Así son Mariana y Pablo, los hijos de Virginia Lago y Héctor Gióvine

Mariana y Pablo Gióvine representan las dos caras de una misma crianza, basada en el respeto por la identidad, la libertad de elección y los lazos afectivos inquebrantables . Criados en un hogar repleto de arte, literatura y compromiso profesional, los hijos de Virginia Lago y Héctor Gióvine lograron asimilar esos valores fundamentales para aplicarlos en sus respectivos caminos de vida. Manteniendo una relación sumamente estrecha, sólida y cariñosa tanto entre ellos como con sus célebres padres, decidieron tomar rumbos vocacionales opuestos, pero con el apoyo constante y compartiendo la premisa de resguardar la intimidad como el tesoro más preciado de la dinastía.

Por un lado, Mariana Gióvine siguió un camino parecido al de su mamá, y lo sigue haciendo crecer con una tierna familia. Profundamente ligada al universo teatral que mamó desde la cuna y nacida en Buenos Aires, decidió abrazar la herencia artística familiar convirtiéndose en una prestigiosa actriz, directora de teatro y docente, conocida en el ámbito de Alternativa Teatral . Se egresó formalmente de la carrera de Dirección y Puesta en escena en la prestigiosa Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) y fundó su propio espacio pedagógico bautizado como El Metejón .

A lo largo de su sólida trayectoria en el circuito independiente, cosechó importantes reconocimientos como la nominación al premio Florencio Sánchez y al galardón Estrella de Mar. Además, tuvo la oportunidad de dirigir profesionalmente a sus propios padres en diversas piezas de la escena nacional, y no duda en mostrar sus logros a través de su cuenta de Instagram, con más de dos mil seguidores. Por el lado más íntimo, Mariana mantiene un bajo perfil mediático junto a su pareja Emanuel D'Aloisio y su hija bebé. Ellos también son protagonistas de postales, pero la actriz no duda en protegerlos, como sus padres la cuidaron a ella.

Mariana, la hija de Virginia Lago y Héctor Gióvine

Por el contrario, Pablo Gióvine se construyó por fuera de los escenarios tradicionales y las luces de los camarines. Aunque durante su niñez y adolescencia acompañó de cerca las giras de sus padres, al alcanzar la madurez decidió dar un giro absoluto para abocarse a su verdadera vocación: la naturaleza. De esta manera, y según exponen los medios de comunicación, se volcó con pasión al exigente mundo hípico, convirtiéndose en un respetado profesional de la equitación y un consumado especialista en el entrenamiento de caballos de salto. Esta noble actividad rural lo alejó de la fama familiar, viviendo de manera sumamente tranquila y conectada con la tierra en el ámbito bonaerense, y sin aparecer en postales ni redes sociales.

Frente al universo de los medios de comunicación, ambos hermanos comparten esta postura firme y heredada. Aunque Mariana convive de forma natural con la prensa, debido a su exposición en el circuito cultural, siempre lo hace desde un enfoque estrictamente profesional y alejado de los escándalos de la farándula. Por su parte, Pablo opta por un perfil sumamente bajo y casi invisible para las cámaras televisivas.

Mariana y Pablo, los hijos de Virginia Lago y Héctor Gióvine

Bajo el ala protectora de una de las parejas más emblemáticas del espectáculo nacional, Mariana y Pablo supieron construir sus propios caminos de realización personal sin el peso de los mandatos mediáticos. La familia argentina demuestra que el verdadero triunfo de Virginia Lago y Héctor Gióvine no reside únicamente en sus aplaudidas trayectorias profesionales, sino en haber consolidado un refugio íntimo e inquebrantable donde sus hijos brillan con luz propia.

A.E