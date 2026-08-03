Mariana Fabbiani compartió sus vacaciones en el Mediterráneo: “Descanso, familia y un mar inolvidable”

Antes de regresar a la rutina laboral, Mariana Fabbiani aprovechó los últimos días de sus vacaciones de invierno para disfrutar de una escapada por uno de los destinos turísticos más reconocidos de Italia: la Costa Amalfitana, ubicada sobre el mar Mediterráneo. Con sus pueblos enclavados entre acantilados, sus aguas cristalinas y sus paisajes característicos, la región fue el escenario elegido por la conductora para descansar y recorrer algunos de sus rincones más emblemáticos. A través de un álbum de fotos que compartió en sus redes sociales, la conductora de DDM (América TV) mostró parte de su viaje y sorprendió a sus seguidores con las postales del lugar.

Así fueron las vacaciones de Mariana Fabbiani en el Mediterráneo

Este primer fin de semana de agosto, Mariana Fabbiani abrió una ventana a su intimidad al compartir un álbum de fotos de sus vacaciones en Europa. A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, la presentadora televisiva mostró cómo transitó de sus días de descanso en la Costa Amalfitana, uno de los destinos más reconocidos de Italia. Además de las postales del viaje, las imágenes reflejaron el tiempo que compartió junto a su familia, protagonista de gran parte de la escapada.

Vacaciones de Mariana Fabbiani en el Mediterráneo | Instagram

Durante su estadía, se dejó ver disfrutando de las aguas cristalinas del mar Mediterráneo y recorriendo algunos de los paisajes más característicos de la región. También posó frente a la arquitectura típica del lugar, con construcciones de piedra y senderos que conservan el estilo tradicional italiano, además de exhibir las vistas panorámicas hacia los pueblos asentados sobre los acantilados, como Positano, Amalfi y Ravello, reconocidos por su belleza y su entorno natural.

Vacaciones de Mariana Fabbiani en el Mediterráneo | Instagram

Como suele hacer en cada uno de sus viajes, acompañó la publicación con un breve mensaje que resumió el espíritu de sus vacaciones. "Días de descanso, familia y un mar inolvidable", escribió al pie de las imágenes, una frase con la que dejó en claro que la escapada estuvo marcada por el relax, la tranquilidad y los momentos compartidos con sus seres queridos antes de retomar su rutina laboral.

Vacaciones de Mariana Fabbiani en el Mediterráneo | Instagram

El brindis de Mariana Fabbiani para cerrar sus vacaciones en Italia

Además de recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos de la Costa Amalfitana, Mariana Fabbiani también aprovechó la escapada para sumergirse en la gastronomía local. Durante su estadía disfrutó de comidas típicas, platos frutales, brindó con vino y se mostró relajada mientras contemplaba las vistas del mar Mediterráneo, en una postal que reflejó el clima cálido del verano europeo y el espíritu distendido de sus vacaciones.

Entre las imágenes que integraron el carrusel de fotos, hubo una que llamó especialmente la atención de sus seguidores. En ella se la veía levantando dos pequeños vasos de café helado a modo de brindis, acompañados por una breve frase en inglés: “Thank you” (“Gracias”). Sin agregar más explicaciones, la conductora dejó un mensaje tan simple como sugerente, que muchos interpretaron como un gesto de agradecimiento por la experiencia vivida durante su paseo en Italia.

Vacaciones de Mariana Fabbiani en el Mediterráneo | Instagram

Con una sucesión de paisajes, momentos en familia y escenas frente al Mediterráneo, Mariana Fabbiani retrató una escapada marcada por el descanso y el disfrute con su numeroso clan. Cada publicación dejó al descubierto el encanto de la Costa Amalfitana, un rincón del sur de Italia que, por sus aguas cristalinas, sus pueblos sobre acantilados y su propuesta gastronómica, continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos por viajeros de todo el mundo.