El look minimal chic de Berni Cella para celebrar su cumpleaños: total black y diseño en tendencia

Berni Cella cumplió años y para esta fecha tan especial lució un look que se llevó toda la atención. La joven se mostró feliz con un atuendo que sigue las tendencias del momento pero que también la hizo sentir cómoda durante todo el evento. Mediante su red social, compartió los detalles de su propuesta fashionista y cautivó a sus seguidores.

La apuesta moderna y sofisticada de Berni Cella para armar el look de su cumpleaños

Berni Cella celebró su cumpleaños número 29 rodeada de amigos, música y un look total black que rápidamente llamó la atención en redes sociales. La creadora del canal de streaming OLGA compartió algunos momentos de la previa de la celebración y dejó ver en detalle el outfit elegido para la ocasión: una apuesta elegante, moderna y con una fuerte impronta sofisticada.

Fiel a su estilo descontracturado pero fashionista, Berni Cella apostó por un atuendo nocturno que combinó sensualidad y minimalismo en partes iguales. La influencer eligió un vestido negro ajustado al cuerpo, de escote profundo y mangas largas, una prenda que resaltó su figura y aportó un aire glamoroso sin caer en excesos.

Berni Cella

Además, el diseño se destacó por sus frunces estratégicos en la zona del abdomen, un detalle muy presente en las tendencias actuales porque estiliza la silueta y aporta movimiento visual. El vestido que eligió Berni Cella posee una estructura similar a la de un blazer, lo que elevó automáticamente el look y le dio una estética más sofisticada y urbana.

Accesorios XL, cabello suelto y labios nude: así completó Berni Cella el look de su cumpleaños

En cuanto a los accesorios, Berni Cella eligió piezas protagonistas pero cuidadosamente seleccionadas. Uno de los elementos que más se robó las miradas fue el gran brazalete dorado metálico que llevó en una de sus muñecas. La joya aportó brillo y rompió con la monocromía negra del outfit, generando un punto focal elegante y contemporáneo. También sumó aros redondos plateados XL, otro detalle que reforzó el espíritu noventoso y chic del estilismo.

El beauty look acompañó perfectamente la propuesta general. Berni Cella optó por dejar su cabello suelto y lacio, peinado con raya al medio y con un acabado ultra pulido que transmitió sofisticación. Para su maquillaje, se inclinó por una estética natural pero muy trabajada. La piel se vio fresca y luminosa, con acabado glow, mejillas suavemente rosadas y labios en tono nude rosado.

Durante la preparación previa al festejo, Berni Cella también se mostró relajada y divertida mientras terminaban de peinarla y maquillarla, dejando ver parte del backstage de una noche especial. Esa mezcla entre producción glamorosa y espontaneidad cosechó una lluvia de likes en Instagram.

De esta manera, el look minimal chic de Berni Cella para celebrar su cumpleaños se caracterizó por ser total black y tener a un vestido ajustado con escote y frunce como protagonista. Un diseño en tendencia que favoreció su figura y le brindó un aire sofisticado y actual.