Susana Giménez recibió un año más de vida en una de sus ciudades favoritas de Europa: Madrid. La conductora, que dejó su residencia de Uruguay para viajar a España, y festejar su cumpleaños de una manera diferente pero muy especial. Lejos de los flashes y los lujos, la diva apostó por un plan más relajado en el que sus grandes amigos, Ricardo Darín y su esposa Florencia Bas, estuvieron invitados.

Susana Giménez mostró su íntimo festejo de cumpleaños junto a Ricardo Darín y Florencia Bas

Susana Giménez cumplió 82 años el pasado jueves 29 de enero y, fiel a su espíritu cambiante, esta vez decidió correrse de los grandes festejos que supieron marcar su día. Lejos de las fiestas a puro glamour junto a celebridades del espectáculo argentino, la presentadora eligió, esta vez, un cumpleaños íntimo y reservado en Europa.

El festejo se llevó a cabo recién en la noche del viernes, tal como mostró en su red social de Instagram. En un clima relajado y cálido, Susana Giménez se reunió con su círculo más cercano para compartir una cena especial sin el acecho de la prensa y priorizando un momento reservado, el cual estuvo marcado por las interminables charlas, las risas y la complicidad que solo se da entre amigos de toda la vida.

Susana Giménez celebró su cumpleaños en Madrid junto a Ricardo Darín y Florencia Bas

Entre los invitados estuvieron su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, quien se muestra inseparable en este viaje, y amigos entrañables, como Ricardo Darín y su esposa, Florencia Bas. Además, dijeron presente los hermanos Cella: Luis y Bernarda, hijos de Luis Cella, histórico productor de televisión que trabajó con Susana Giménez y fue una de las figuras clave de su exitosa carrera.

La postal que compartió la actriz en sus historias la muestra feliz sobre una mesa larga con copas de vino tinto, velas encendidas y un ambiente distendido que contrastó con las celebraciones ostentosas que supo realizar otros años. Asimismo se la puede ver rodeada de sus seres queridos y disfrutando de una velada divertida en un exclusivo restaurante, de estética minimalista y con grandes ventanales que dejan ver la clásica arquitectura madrileña iluminada por la noche.

El look de Susana Giménez para celebrar sus 82 años en Madrid

En cuanto al look escogido para esta importante ocasión, Susana Giménez optó por un outfit sobrio y chic que tuvo como protagonista a un vestido largo, ceñido y estampado en color rojo. Para acompañar su estilismo, sumó un abrigo en tonos neutros que combinó comodidad y elegancia. En cuanto a su cabello rubio, prefirió dejarlo suelto respetando la estética que la caracteriza. Así, sin excesos, apostó por un estilo relajado, que acompañó perfectamente la celebración.

Cabe mencionar que este festejo íntimo no fue un hecho aislado: forma parte del plan que Susana Giménez organizó para este viaje. La artista se quedará en Madrid durante aproximadamente un mes, según trascendió, con la idea de desconectar, bajar el ritmo y disfrutar de una rutina más calmada. Durante su estadía, planea paseos por la ciudad, recorridas por boutiques exclusivas y cenas en restaurantes junto a su hija. De esta manera, Susana Giménez mostró su íntimo festejo de cumpleaños en España junto a sus grandes amigos, Ricardo Darín y Florencia Bas.