De abrigos clásicos a cuero trendy: los mejores looks de Berni Cella en su viaje a Madrid

De viaje por Madrid, Berni Cella convirtió sus historias de Instagram en una verdadera guía de street style europeo. Lejos de los excesos y fiel a una estética relajada pero pensada, apostó por combinaciones que mezclan básicos atemporales con prendas tendencia, logrando looks replicables y con sello propio.

Los mejores looks de Berni Cella en Madrid

Uno de los outfits más destacados de Berni Cella fue el abrigo camel, un clásico absoluto del invierno europeo, que llevó con sweater rojo al cuello. Una fórmula simple que confirma que el secreto está en el equilibrio. Sin embargo, en otra de las fotos, la productora sumó una campera de cuero negra y un jean recto, reafirmando ese aire cool y urbano que la caracteriza.

Berni Cella en Madrid

En el mini book de la co-fundadora de OLGA, también hubo lugar para el blazer de cuadrillé, ideal para elevar un look de día, y para los accesorios funcionales: cartera crossbody, gafas de sol y calzado cómodo, pensados para caminar la ciudad sin resignar estilo. Cada elección parece responder a una misma lógica: comodidad, versatilidad y una elegancia sin esfuerzo.

En cuanto al beauty look, Berni Cella volvió a reafirmar su predilección por una estética natural y descontracturada, alineada con las grandes capitales de la moda. Durante su estadía en Madrid, apostó mayormente por el pelo suelto, con raya al medio y ondas suaves, un peinado que transmite frescura y funciona tanto de día como de noche.

Los mejores looks de Berni Cella en Madrid

El maquillaje, en sintonía, se mantuvo dentro de una paleta sobria y luminosa. la influencer optó por una piel fresca, con acabado natural y apenas iluminada, logrando ese efecto "buena cara" tan buscado. Las cejas peinadas hacia arriba y definidas de manera sutil enmarcaron su mirada, mientras que los ojos se llevaron el foco con sombras neutras y máscara de pestañas, sin estridencias.

Berni Cella y sus días en Madrid con Susana Giménez

Más allá de la moda, el viaje tuvo un fuerte costado afectivo. Berni viajó junto a su hermano Luis para acompañar a Susana Giménez en la celebración de su cumpleaños, y en sus redes dejó ver la intimidad de su amistad con Clara, la hija de Ricardo Darín y Florencia Bas, con quien compartió salidas nocturnas y momentos relajados, lejos de los flashes.

Berni Cella y Susana Giménez

Entre paseos, encuentros y looks impecables, Berni Cella confirma que su influencia no se limita al streaming: también es una referente de estilo que entiende la moda como una extensión natural de su personalidad. Canchera, auténtica y siempre actual, vuelve a marcar tendencia desde Madrid.