Yipio abandonó Gran Hermano Generación Dorada por pedido de su esposo: qué pasó

El miércoles por la noche, se vivió una particular noche en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego que Yisela Paola Pintos, conocida popularmente como Yipio, tomó la decisión de abandonar el juego, siendo una de las favoritas para llegar a la final. La decisión llegó luego de una comunicación que se le realizó en el confesionario.

Por qué se fue Yipio de Gran Hermano Generación Dorada

Lo que debía ser una jornada de la Gala de nominación, se convirtió en una noche inesperada dentro de Gran Hermano Generación Dorada. El girio del rumbo del juego ocurrió cuando Yipio fue llamada por la autoridad de la casa al confesionario. En esa instancia, se le comunicó que se recibió un mensaje de Mathias Centurión, esposo de la jugadora: “Nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías antes de ingresar a la casa”.

Si bien Gran Hermano le indicó a la jugadora que su madre estaba bien, el pedido de Centurión era que ella saliera de la casa, pero que era la decisión de ella hacerlo o no. La jugadora no dudó: "No tengo otra opción, porque mi mamá está sola, está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija, que es menor de edad y no tengo más familia para hacerse cargo de ella”.

Luego, visiblementr angustiada indicó: “Con todo el dolor del mundo, pero sí, me voy”. Inmendiatamente, la joven abandonó el confesionario y, acto seguido, le comunicó la decisión a sus compañeros.

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