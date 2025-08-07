Tragedia en el show de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

El miércoles por la noche, la banda argentina Damas Gratis iba a brindar un show en Bogotá, Colombia. Pero a poco de subir al escenario, el grupo suspendió la presentación debido a que en las instalaciones se desató un violento enfrentamiento entre miembros del público. Dentro y fuera del lugar se desarrolló un preocupante episodio, que dejó como resultado al menos cinco heridos y un muerto.

Qué pasó en el show de Damas Gratis

En el marco de una gira por algunos países de Latinoamérica, Pablo Lezcano con Damas Gratis se iba a presentar el 6 de agosto por la noche en Colombia. Pero el grupo musical debió suspender el show luego de conocer que no estaba garantizada la seguridad tanto de ellos como de los presentes, luego de desarrollarse un violento episodio.

Las primeras informaciones indican que un grupo de personas se enfrentaron a golpes y armados a minutos del comienzo del show. Medios locales informaron que serían barrabravas los protagonistas de este hecho, en el que hubo cinco heridos de arma blanca. Las imágenes que trascendieron en redes sociales muestran como los dos frentes también se arrojaron diversos elementos que había en el lugar.

Además, se confirmó la muerte de una persona. Sin embargo, este fallecimiento sucedió en las afueras del estadio, donde la víctima fue atropellada. Esta muerte está siendo investigada. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación. Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables", expresó en redes sociales el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

Asimismo, Galán indicó que solicitó un informe realizado por autoridades y organizadores del evento para "establecer las responsabilidades a que haya lugar". "La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad", cerró. También, el propio Pablo Lezcano lanzó un breve descargo mediante las redes sociales.

"Chau Bogotá. Colombia me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido", indicó el cantante. Además, compartió una serie de mensajes que recibió de sus seguidores que esperan poder disfrutar del show. Por el momento, se desconocen detalles sobre lo sucedido, pero se encuentra en periodo de investigación. Por su parte, el grupo musical Damas Gratis continuará con su gira por la zona.