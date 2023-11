Fátima Flórez ha tenido en las últimas semanas unos intensos cruces con Moria Casán, esto luego de que La One en el Bailando 2023 le pusiera un límite a la capocómica. Todo comenzó cuando la novia de Javier Milei expresó: "Moria, qué callada que estás. ¿Te da un poco de cosa verme acá? (...) Me encanta que me escuches porque siempre sos vos la que hablás en monólogos (...) Y te voy a seguir imitando, voy a seguir los pasos de Fátima que te sigue imitando".

No obstante, de manera tajante, la diva argentina destacó: "A mí no me molesta que me imiten, me molesta que no me garpen cuando me imitan". Sin embargo, el cruce finalizó de manera abrupta por la llegada de Milei al estudio del reality de Marcelo Tinelli.

Anteriormente, en enero de este año, Fátima Flórez en un diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, reveló de dónde comenzó la incomodidad de Moria Casán al ser imitada por ella.

"Mirtha en su programa me preguntó por un bloque de mi espectáculo anterior donde yo hacía de ella y de Susana y hablamos de eso y me preguntó si Moria también estaba y yo le dije que no, que solo estaban las divas y Moria estaba en otro bloque del sketch. Parece que a partir de ahí nada fue igual, es lo que se dijo y no hay nada extraño, las amamos a las tres y las tres tienen un lucimiento increíble y cuando aparecen es ovación por parte del público", aseguró.

El nuevo personaje que Fátima Flórez va a imitar

En este contexto, durante la gala de CARAS por sus treinta años de existencia, Fátima Flórez estuvo en el lugar y conversó con el equipo digital de nuestro medio, en donde reveló la incorporación de un nuevo personaje para sus próximas presentaciones.

Al ser consultada sobre qué famoso nacional o internacional llevaría a una gala de magnitud como la que organizó CARAS, Fátima Flórez confesó: "Una Miley Cirus. Me encanta Miley Cirus. De hecho, me representa a mí como mujer y como cantante. Además, va a ser uno de los nuevos personajes que incorporamos en este verano en Mar del Plata".

AM