Tras los rumores de romance con un socio de Elías Piccirillo, Wanda Nara se deja ver con un cantante español: quién es

Una vez más Wanda Nara ha logrado acaparar los titulares. Y es que recientemente, el nombre de la modelo comenzó a vincularse con un supuesto nuevo romance con Martín Migueles, socio de Elías Priccillo, expareja de Jésica Cirio, vinculado a narcotráfico y secuestros.

Lejos de aclarar el panorama de su situación sentimental, Wanda Nara volvió a encender las redes sociales al compartir una fotografía con un trapero español. Las instantáneas que compartió la mediática sirvieron para despertar nuevas especulaciones sobre la persona que la acompaña.

Los rumores que vinculan a Wanda Nara el socio del ex de Jésica Cirio

Fue el lunes durante el programa Sálvese quien pueda, que Majo Martino reveló detalles del supuesto nuevo romance de Wanda Nara. Según contó, la empresaria estaría muy cerca de Martín Migueles, socio y mano derecha de Elías Piccirillo: “la pulserita esa que mostró en una historia, se la regaló él”, señaló la panelista.

WANDA NARA Y KAYDY CAIN

Martino fue más allá y explicó que Migueles recibió una propiedad como parte de pago de una deuda, y que mantiene un vínculo estrecho con Piccirillo, incluso llevándole comida a la cárcel. Ante lo que estaba escuchando -y fiel a su estilo- Yanina Latorre remató: “Ay Wanda, dónde te metiste”.

La aparición de Kaydy Cain en la vida de Wanda Nara

Ahora, la propia Wanda Nara sigue compartiendo material para alimentar rumores. Y es que hace unas horas, la empresaria compartió en sus historias de Instagram un par de imágenes en donde se enseñó cerca del trapero español, Kaydy Cain. En una de las instantáneas, se le puede ver cerca de él en una pileta mientras esté escribe en una libreta.

Sin embargo, para muchos de los seguidores de Wanda Nara, la aparición del artista en la vida de la modelo va más allá de intercambios artísticos. Aunque ni ella ni él trapero se han pronunciado al respecto, las imágenes no pasaron desapercibidas y han sumado un nuevo capítulo a la “vida sentimental” de la empresaria.