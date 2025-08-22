Archivaron la demanda de Wanda Nara a Mauro Icardi por violencia familiar: el motivo

Un nuevo capítulo judicial se suma a la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi. Y es que según revelaron en la reciente emisión de DDM, la denuncia que presentó la empresaria por violencia familiar habría sido archivada por la Justicia. La decisión del juzgado sorprendió a todos, porque a pesar de las acusaciones, el magistrado concluyó que no era necesario proceder con medidas cautelares como un botón de pánico debido a que el futbolista reside en Turquía.

El juez determinó que el fuero de familia no tenía las herramientas para llevar adelante el caso y que, en caso de querer continuar, Wanda Nara deberá trasladar la denuncia al ámbito penal, competente en casos de violencia de género. Esta resolución habría cambiado todas las piezas en el tablero de la empresaria.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Los hechos que denunció Wanda Nara contra Mauro Icardi

De acuerdo a lo revelado en DDM, Wanda habría enumerado tres episodios para sostener su denuncia. El primero habría tenido lugar en Chateau Libertador, edificio donde la empresaria vive con sus hijos y donde habría sucedido un episodio de resistencia a la autoridad por parte de Mauro Icardi.

El segundo hecho hace referencia a un episodio de violencia contra uno de sus hijos. Wanda aseguró tener documentadas otras situaciones adicionales, incluyendo un presunto secuestro que serían presentadas como prueba en el marco de la investigación judicial. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, la limitación territorial y las competencias del juzgado derivaron en el archivo de la causa.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La resolución judicial le deja a Wanda Nara una última solución: trasladar el expediente al fuero penal. Ahí podrán investigarse los hechos denunciados y analizarse medidas de protección contra Icardi. En DMM destacaron además que, si bien la causa por violencia familiar quedó archivada, el conflicto entre la mediática y el delantero argentino dista de estar cerrado.

La posibilidad de que Wanda lleve la denuncia a la Justicia penal, mantiene la tensión en el vínculo que ya acumula idas y venidas mediáticas, personales y legales. Esta decisión judicial abre un nuevo capítulo en la historia de la expareja, dejando una incógnita de los próximos pasos que podrá tomar Wanda Nara contra Mauro Icardi.