Tras su separación, Juan Otero reveló qué hará con los tatuajes en honor con su ex

Juan Otero sorprendió con una confesión que reveló que, aunque el amor todavía vive en su corazón, la separación es un hecho. El influencer abrió su corazón en el programa Previate y confirmó lo que muchos intuían.

Juan Otero sobre su ruptura

Desde que hicieron pública su relación, Juan Otero y Mateo Lofeudo se convirtieron en una pareja muy seguida en las redes sociales, donde compartían momentos felices y muestras de cariño que conquistaron a sus seguidores. La historia de amor parecía consolidada, pero la vida a veces tiene otros planes.

Juan Otero y Mateo Lofeudo//Archivo

Durante la entrevista en Previate, Juan Otero explicó como está viviendo la separación. "Salgo de joda para polarizarlo, pero estoy re en duelo", sostuvo el hijo de Florencia Peña. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación y aseguró que aun tiene sentimientos.

Juan Otero y Mateo Lofeudo//Instagram

"Obvio que se puede volver con un ex, Mateo es el amor de mi vida y lo va a ser siempre", expresó el influencer y agregó que aún sigue sintiendo cosas por Mateo Lofeudo y no está pensando en este momento en iniciar otro noviazgo. "No voy a buscar a nadie. Te amo, te amo, te amo", agregó.

Juan Otero anunció qué hará con sus tatuajes

El hijo de Flor Peña indicó que en el marco que duró la relación, ambos se hicieron tatuajes para sellar la relación y que todavía èl los conserva. “Estoy recientemente separado. En duelo. Tengo dos tatuajes, imaginate”, reveló. De esa manera, el joven dejó en claro lo fuerte que fue su vínculo.

Juan Otero//Archivo

Ante la pregunta en el programa Previate sobre si aconseja este tipo de decisiones en la pareja, Juan Otero fue contundente y respondió: “Y sí, los recomiendo porque lo amo para toda la vida. No me arrepiento de nada en mi vida. Hagan lo que quieran, total se puede borrar”.