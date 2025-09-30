De qué trata la novela que obsesiona a Julián Álvarez y se puede ver en Netflix

Julián Álvarez encontró en Netflix una historia que lo acompaña fuera de las canchas. Se trata de una novela que, con más de 90 episodios, lo mantiene atento capítulo a capítulo. Con una trama extensa y marcada por vínculos familiares, paisajes rurales y conflictos personales, la serie se convirtió en su favorita y lo llevó a dedicarle varias horas seguidas.

La novela de más de 90 capítulos que obsesionó a Julián Álvarez

Julián Álvarez se obsesionó con una increíble historia de Netflix que lo acompaña en cada oportunidad que tiene. Se trata de una novela que, con más de 90 episodios, lo mantiene atento capítulo a capítulo. “Café con aroma de mujer” es el título que eligió para ver junto a su pareja, una producción que revive un clásico colombiano con nuevos protagonistas y escenarios actuales.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez

En las últimas horas, el campeón del mundo sorprendió a todos sus seguidores en medio de una charla con el exrugbier Agustín Creevy. Según reveló, conoció la serie colombiana gracias a su novia, Emilia Ferrero, cuando ambos aún vivían en Manchester. “Vuelvo de entrenar y Emilia la estaba mirando. Iba varios capítulos ya y me enganché”, explicó.

“Me vi 88 capítulos en una semana”, dijo entre risas, al recordar cómo se enganchó con la historia. Café con aroma de mujer, la novela que lo cautivó, tiene una larga trayectoria en el aire. Originalmente se estrenó en 1994 y fue reversionada en 2021. “Mi mamá era fanática, pero de una versión anterior. Ahora salió una nueva”, comentó Julián Álvarez.

Julián Álvarez y Agustín Creevy

La trama se desarrolla en una plantación de café colombiano y gira en torno a Teresa Suárez, conocida como “Gaviota”, una recolectora que conoce a Sebastián Vallejo, heredero de una poderosa familia reconocida en el ámbito. El romance se enfrenta a diferencias sociales, conflictos y obstáculos económicos. La versión actual, protagonizada por Laura Londoño y William Levy, conserva el espíritu de la original, pero con una estética moderna y un elenco renovado.

“Es la mejor, pasa que vos no sos romántico”, le dijo el delantero de la selección argentina a Agustín Creevy, dejando en claro su entusiasmo por la historia. La producción combina elementos clásicos del drama y el romance con una ambientación que resalta la cultura cafetera colombiana.

La elección de Julián Álvarez por Café con aroma de mujer como su serie favorita no pasó desapercibida entre sus seguidores. Su comentario rápidamente generó una ola de reacciones y dejó entrever una faceta poco conocida de él: su gusto por las historias románticas y por las producciones latinoamericanas.

La novela, que cuenta con 92 capítulos, ofrece una experiencia distinta en tiempos de consumo rápido. Su formato largo y su ritmo pausado invitan a sumergirse en una historia de amor, trabajo y tradición. La fotografía resalta los paisajes rurales y urbanos de Colombia, mientras que la banda sonora acompaña los momentos clave de la historia.

Café con aroma de Mujer

VDV