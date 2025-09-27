Con un guiño a River, Julián Álvarez y Emilia Ferrero eligieron el nombre para su primer hijo

Julián Álvarez reveló cómo se llamará el bebé que espera junto a su novia, Emilia Ferrero. El futbolista de la Selección argentina espera con ansias a su primer hijo y por primera vez contó el nombre que eligieron para el pequeño, que tiene un significado muy especial que lo une a River.

Cómo se llamará el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

A dos meses de confirmar el embarazo de su novia, Emilia Ferrero, Julián Álvarez reveló el nombre que eligieron para su primer hijo. El futbolista de la Selección argentina y del Atlético Madrid contó públicamente cómo llamarán a su primogénito y generó la euforia de los hinchas de River.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero

En un mano a mano con Diego Korol tras el partido que el Atlético de Madrid disputó frente al Rayo Vallecano en España, la “Araña” sorprendió con una confesión. “Por ahora, Amadeo”, expresó entre risas. El periodista le sugirió: “Déjale Amadeo”, a lo que el delantero respondió convencido: “Sí, Amadeo”.

La revelación no pasó desapercibida. Los fanáticos del Millonario interpretaron de inmediato la elección como un homenaje a dos ídolos eternos: Amadeo Carrizo, considerado el mejor arquero de la historia del club, y Ángel Amadeo Labruna, el máximo goleador de River y emblema de “La Máquina”. Ambos marcaron una era en Núñez y sus nombres siguen presentes en la memoria colectiva.

Ángel Labruna, además, fue el segundo máximo artillero del fútbol argentino con 293 tantos y uno de los jugadores más queridos por la hinchada. Su legado es tan fuerte que, cada 28 de septiembre, se celebra en su honor el “Día Internacional del Hincha de River”. Por eso, que el campeón del mundo con la Scaloneta haya elegido “Amadeo” para su hijo no es un detalle menor: conecta a su historia personal con la pasión de toda su infancia.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez

En redes sociales, los hinchas no tardaron en expresar su emoción. “El hijo de Julián Álvarez se va a llamar Amadeo, como Carrizo y como Labruna. No será Enzo, pero es un nombre que grita River”, escribió un usuario. Otros, directamente, lo bautizaron como el nuevo “heredero millonario”.

De esta manera, Julián Álvarez no solo comparte con sus seguidores la felicidad de convertirse en padre por primera vez, sino que también rinde tributo a la camiseta que lo vio crecer. Con “Amadeo” como nombre elegido, el delantero logra unir sus dos pasiones: la familia y River, el club de sus amores, donde comenzó a forjar el sueño que hoy lo tiene como campeón del mundo.