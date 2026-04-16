Triunfó con Cris Morena, se alejó de todo y hoy brilla en Hollywood: la nueva vida de Daniela Aita

Daniela Aita triunfó con Cris Morena, se alejó de todo y hoy se destaca en Hollywood. Su recorrido comenzó en las ficciones juveniles argentinas y con el tiempo fue encontrando nuevos caminos que la llevaron a escenarios internacionales. La actriz construyó una trayectoria que combina actuación, música y grandes eventos.

La nueva vida de Daniela Aita: De su triunfo con Cris Morena a alejarse de todo

Daniela Aita debutó con Cris Morena en una exitosa serie, pero después se alejó de todo para terminar triunfando en Hollywood. Su historia refleja un largo camino dentro de la actuación en Argentina que terminó de consolidarse en Estados Unidos. Entre la actuación y la conducción, logró un perfil que la posiciona en espacios destacados.

Daniela Aita y Lali Espósito en Casi Ángeles

La mayoría recuerda a Daniela por su paso por Casi Ángeles, donde empezó a mostrar su talento para la actuación. Sin embargo, su personaje de “La Paisa”, solo fue el punto de partida de una carrera que luego se extendió a otras producciones nacionales como Enséñame a Vivir, La Dueña y Sos mi hombre. Tras esos proyectos, decidió buscar nuevos horizontes.

Mientras se enfocaba en que su carrera actoral siguiera creciendo, Daniela Aita se formó como locutora y presentadora de televisión y radio. Se graduó y participó en proyectos relevantes, entre ellos Ojos que no ven, conducido por Andrea Politti en El Trece. A pesar de que no le surgían papeles dentro de novelas, esta experiencia le ayudó a sumar nuevas herramientas.

Cerca de los 30 años, la presentadora vivió un proceso que la llevó a replantearse su futuro. Su carrera en Argentina no crecía y ella buscaba poder terminar de consolidarse dentro de la actuación en su país, pero la situación no mejoraba. Fue entonces cuando tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos.

El salto a Estados Unidos que consolidó a Daniela Aita en Hollywood

Daniela Aita se mudó a Estados Unidos, donde buscaba conseguir mejores oportunidades actorales. Los primeros pasos no fueron fáciles; la falta de papeles complicó su inserción laboral. Sin embargo, con perseverancia logró abrirse camino y comenzar a recibir propuestas que marcarían un antes y un después en su carrera.

Daniela Aita

Su primera gran oportunidad llegó como conductora de un especial de Billboard dedicado a los Backstreet Boys. A partir de allí, su carrera se orientó hacia la música y los grandes festivales. La artista fue presentadora en eventos de gran convocatoria como Lollapalooza Argentina, Creamfields Buenos Aires y Ultra Music Festival.

Además de su rol como conductora, Daniela “Dakyta” Aita continuó vinculada al mundo audiovisual. Participó en cortometrajes, trabajó en estudios de grabación y lanzó su propio programa en LATV, una señal con fuerte presencia en la comunidad latina de Estados Unidos. Hoy en día, sus redes sociales son un claro registro del éxito que atraviesa. En ellas, se la puede ver junto a estrellas de la talla de Meryl Streep, Chris Hemsworth, Bad Bunny, Aitana, entre otros.

Daniela Aita en Premios Grammy

Daniela Aita triunfó con Cris Morena, se alejó de todo y hoy triunfa en Hollywood. Su recorrido la llevó de las ficciones juveniles argentinas a una etapa marcada por la conducción, la música y la actuación en Estados Unidos. Con presencia en festivales y alfombras rojas, su carrera refleja una evolución constante que la posiciona en un nuevo capítulo en su vida.

VDV