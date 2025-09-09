Trueno enamorado: quién es Teresa Prettel, la modelo española que lo conquistó

Cuando muchos señalaban que Trueno estaba a punto de volver con Nicki Nicole, la cantante confirmó su noviazgo con Lamine Yamal y ahora fue el turno del artista. Pese a no dar a conocer el nombre de la joven que conquistó su corazón, Mateo - su verdadero nombre- compartió fotos de sus merecidas vacaciones en Europa y se mostró acompañado por ella.

Quién es Teresa Prettel, la nueva novia de Trueno

Las coincidencias en las fotos que publicaron en su red social de Instagram y el video que circuló en X (ex Twitter), donde se los ve tomados de la mano, hicieron que se confirmara la relación amorosa entre Trueno y Teresa Prettel. Lo cierto es que al igual que él, la joven mantiene un bajo perfil y se muestra enfocada en su carrera.

Trueno de vacaciones con Teresa Prettel.

Quién es Teresa Prettel se preguntan muchos, sobre todo aquellos fanáticos que siguen de cerca la vida del cantante. Pues bien, se trata de una modelo española, que actualmente vive en Madrid, y posa para firmas internacionales. En su cuenta, reúne más de 34 mil seguidores y cientos de posteos en los que refleja su pasión por la moda, el verano y los viajes por el viejo continente.

Teresa Prettel, la modelo española que conquistó a Trueno

Antes de su romance con el intérprete de "Mamichula", Teresa Prettel fue pareja del actor español Fernando Lindez. En sus últimas publicaciones, Trueno le dio "like" y despertó más rumores de romance entre ellos. Finalmente, la imagen que compartió el joven dejando ver las piernas de ella confirmaron las versiones.

Teresa Prettel, la modelo española que conquistó a Trueno

En las últimas horas, Teresa hizo lo mismo y subió un video donde se la ve bajando al mar con antiparras mientras él es quien la filma. "Nos vamos con los pececitos", expresa la top model y se escucha la risa del artista. Sin dudas de por medio, los jóvenes blanquearon su amor pero por el momento prefieren no mostrarse juntos en las redes sociales.

Teresa Prettel, la modelo española que conquistó a Trueno

Todo parece indicar que durante su gira por Europa, Trueno conoció a Teresa Prettel y quedaron fechados el uno con el otro. Tal es así que, pese a su estilo de vida discreto, decidieron dar señales de que son novios. En ciudades como Ibiza, Málaga y Mallorca como también Inglaterra, la pareja decidió caminar tomados de la mano y una grabación que lo demuestra y fue filmada por una fanática se volvió viral en las redes. Esto mismo tiró por tierra todo tipo de reconciliación entre él y Nicki Nicole, quien está viviendo un romance con el futbolista Lamine Yamal, lo que decepcionó a muchos usuarios que deseaban verlos nuevamente juntos.

Finalmente, trascendió que Trueno está enamorado y que la persona en cuestión es Teresa Prettel, una modelo española que lo conquistó y se encuentra con él disfrutando de unas románticas vacaciones en Ibiza, tal como ambos mostraron en sus redes sociales.