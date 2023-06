Estefanía Berardi contó en sus redes sociales que fue foco de diversas e insólitas propuestas laborales.

Después de su salida de LAM, la periodista confesó que podría haber sido más rica sin meterse en el mundo de la televisión.

Pero en la lista de trabajos que le ofrecieron, llamó la atención de un político del que no quiso revelar la identidad.

“Me ofreció un montón de plata por ir a una clase de karate con él. Él era muy bueno haciendo ese deporte, yo en ese momento estaba en combate, me vio como muy atlética y esa onda. Y el objetivo era que subiera historias con él en la clase para pasarle un montón de seguidores y le dije que no. ¡Era de zona sur!”, confesó Estefanía Berardi.

Cuáles son las otras ofertas que recibió Estefanía Berardi

En ese post, Estefanía Berardi también contó que le ofrecieron dos trabajos más insólitos y con mucho dinero de por medio.

" 3 trabajos que rechacé por un montón de plata. Si te pasó, contamelo acá abajo”, comenzó la publicación.

“M ofrecieron miles de dólares por subir fotos de alto voltaje o casi en bolas en esas famosas plataformas y dije que no”, afirmó la recién egresada de Marketing.

“El tercero, que me dio mucho miedo, fue cuando vivía en Mar del Plata. Me ofrecieron un montón de dinero por limpiar vidrios en altura. Me vieron como muy ágil, Y bueno, tuve esa propuesta. Pero a mí la altura me da vértigo, así que no lo agarré, pero me hubiese venido bien la guita”, finalizó Estefi Berardi en su posteo.