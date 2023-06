Estefi Berardi dejó LAM de América TV seis meses antes de lo pensado para participar de Pasaplatos de El Trece. Tras su repentina renuncia y luego de haber dejado el programa de Ángel de Brito sin completar el mes, cómo se había acortado, la famosa ahora está mucho más activa en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Estefi Berardi publicó este domingo, los tres empleos más locos, impensados, disparatados y hasta peligrosos que le ofrecieron por miles de dólares, pero que rechazó por diferentes motivos, sin importar la suma de dinero que había puesto sobre la mesa.

Estefi Berardi contó que le ofrecieron limpiar vidrios en altura por “miles de dólares”.

“3 trabajos que rechacé por un montón de plata. Si te pasó, contamelo acá abajo”, escribió la famosa panelista en su red social junto al video donde dio los detalles de cada una de estas ofertas. 3 trabajos que rechacé y me habían ofrecido un montón de plata. El tercero era el más peligroso”, arrancó con la explicación Berardi.

“El primero, me ofrecieron miles de dólares por subir fotos de alto voltaje o casi en bolas en esas famosas plataformas y dije que no”, afirmó la recién egresada de Marketing.

Estefi Berardi contó que le ofrecieron limpiar vidrios en altura por “miles de dólares”.

“El segundo, fue un político que me ofreció un montón de plata por ir a una clase de karate con él. Él era muy bueno haciendo ese deporte, yo en ese momento estaba en combate, me vio como muy atlética y esa onda. Y el objetivo era que subiera historias con él en la clase para pasarle un montón de seguidores y le dije que no. ¡Era de zona sur!”, comentó Berardi.

“El tercero, que me dio mucho miedo, fue cuando vivía en Mar del Plata. Me ofrecieron un montón de dinero por limpiar vidrios en altura. Me vieron como muy ágil, Y bueno, tuve esa propuesta. Pero a mí la altura me da vértigo, así que no lo agarré, pero me hubiese venido bien la guita”, finalizó Estefi en su posteo.

Así fue la despedida de Estefi Berardi con Ángel de Brito fuera del aire

La panelista apareció en los estudios de América TV con un mate y un termo en la mano, de jeans y un buzo. ¡Tranqui! La sorpresa fue que dejaba LAM antes del 30 de junio como se había dicho luego de conocerse su renuncia.

En las redes sociales, Berardi compartió una foto con Ángel de Brito, conductor del programa: “Gracias por confiar en mí, elegirme y haberme dado ésta oportunidad. Fuiste un gran maestro. Te voy a extrañar, Ángel”.

Estefi Berardi contó que le ofrecieron limpiar vidrios en altura por “miles de dólares”.

Ángel de Brito le respondió por ese mismo medio a Estefi Berardi: “Gracias Estefi por todos estos meses, nos divertimos y juntamos mil anécdotas. Lo mejor para todo lo que viene”.

S.A.