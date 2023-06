Estefi Berardi ha tenido unos días bastantes complicados. Recordemos que la periodista renunció de manera sorpresiva a LAM, el programa que conduce Ángel De Brito en las noches de América, esto luego de que se cansara de que en su propio espacio hablaran del escándalo que protagonizó con Fede Bal, el hijo de Carmen Barbieri.

Hace unos meses explotó el LavarropasGate, en donde Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, descubrió que le era infiel con varias mujeres, incluyendo con Estefi Berardi. Aunque la angelita lo ha negado, la filtración de unos supuestos chats serían la prueba del affaire que tuvo con el actor.

Cuál era el apodo que tenía Estefi Berardi de chica

Por otra parte, Berardi sorprendió a todos sus seguidores luego de que revelara en Mañanísima el repudiable apodo que le tenían de cuando era chica. Tras esto, ocasionó que sus compañeros de programa le hicieran bromas en vivo.

La confesión surgió luego de que en el programa discutieran sobre cómo antes se podían hacer comentarios y críticas sobre los cuerpos de los demás sin ningún inconveniente. Fue allí en que la panelista soltó: "Bueno, a mí en el colegio me decían tucán. Porque yo me operé la nariz, pero tenía de frente diferente el hueso, y por eso tenía compañeros que me decían ‘Tucán’. A mí eso me hacía muy mal, era horrible, me afectaba".

Pasado unos minutos, Carmen Barbieri muy picante le bromeó: "Bueno Tucán vamos a…", siendo interrumpida por todos en el estudio quiénes comenzaron a reírse.

Estefi Berardi también tomó el comentario a modo de chiste y recordó: "Ahora que soy segura de mi misma, no me importa. Y después tenía un compañerito que me perseguía porque como tenía la cara muy chiquita y las tetas grandes…".

