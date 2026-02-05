Una psicóloga advierte sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "Ella todavía no es consciente de lo que perdió"

En medio de su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi y sus tres hijos, la China Suárez habló por primera vez sobre el proceso de migración que atraviesa. Lo hizo en una entrevista en Puro Show (eltrece), donde se mostró sincera al describir el impacto emocional de haber dejado la Argentina para instalarse en Turquía.

Al ser consultada por Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece) sobre el cambio de vida que le tocó atravesar, la China Suárez se sinceró: "Siempre fui muy desapegada, pero una cosa es decirlo y otra es vivirlo". Si bien destacó que mantiene un fuerte vínculo con su país gracias a las videollamadas y los viajes frecuentes, admitió que el choque cultural existe: "La comida es muy distinta, el idioma es muy distinto, pero creo que es parte de todo eso. Yo sigo maravillada con Turquía".

Las palabras de la actriz no pasaron inadvertidas y fueron analizadas por Florencia Rodríguez, psicóloga e influencer, quien compartió un video en su cuenta de Instagram donde profundizó en el llamado "duelo migratorio", un proceso que implica atravesar siete duelos al mismo tiempo: clima, cultura, lengua, grupo de pertenencia, rutinas, trabajo y estatus social, entre otros.

"Muchos se olvidaron que, más allá del ruido mediático, ella está transitando un proceso migratorio, que es muy difícil", señaló Rodríguez. Y agregó: "Ella todavía no es consciente de lo que perdió, y eso es esperable".

Según la especialista, en este caso se trata de una migración elegida, motivada por el proyecto profesional de Mauro Icardi. Esto implicó para la China Suárez dejar su hogar, modificar la dinámica escolar de sus hijos, alejarse de su red de apoyo y, en gran medida, pausar su carrera para dedicarse de lleno a su familia. "Hoy pesa más el beneficio de emigrar y el anonimato que las desventajas. Cuando uno emigra, se vuelve anónimo, nadie conoce tu historia y eso permite empezar de cero con otra identidad", explicó la psicóloga.

Por otro lado, Florencia Rodríguez remarcó que la actriz se encuentra en una etapa inicial del proceso, marcada por el "enamoramiento" con el nuevo destino. Sin embargo, advirtió que con el paso del tiempo pueden aparecer síntomas de ansiedad, tristeza o desarraigo si el duelo no se elabora correctamente. "Antes no se hablaba de duelo migratorio porque se veían solo las ventajas del cambio", sostuvo.

Aun así, destacó como clave que la China Suárez esté acompañada por un espacio terapéutico y subrayó la importancia de, llegado el momento, integrar quién fue en su país de origen con quién es en el país de acogida. "Aceptar la pérdida también es parte del crecimiento", afirmó.

La nueva vida de la China Suárez en Estambul

Mientras se adapta a su vida en Estambul y prioriza el acompañamiento a Mauro Icardi y la crianza de sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, la China Suárez no se aleja del todo de su faceta artística.

En los últimos meses viajó a la Argentina para presentar su último proyecto, La hija del fuego, que actualmente compite en la pantalla chica contra MasterChef Celebrity y en los próximos días estrenará En el barro 2, la serie de Netflix que protagoniza, demostrando que, aunque hoy su foco esté puesto en lo personal, su carrera sigue está vigente.