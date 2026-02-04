Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara y habló de la causa por alimentos de Mauro Icardi: “La verdad está en el expediente”

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a instalarse en el centro de la escena mediática tras las recientes declaraciones de la empresaria, quien cuestionó a su exesposo por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones alimentarias. En una entrevista con Intrusos (América TV), Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, dio su versión y cruzó punto por punto lo expuesto por Nara en medios.

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, respondió a las acusaciones de Wanda Nara sobre la deuda alimentaria.

La respuesta de Elba Marcovecchio a Wanda Nara

Consultada sobre la acusación de que Icardi sería deudor alimentario por una cifra cercana a los 600 mil dólares, la letrada fue clara y cauta a la vez: “Sale la señora Wanda Nara a instalar cosas que no son y nos coloca en la situación de tener que aclararlo en medios, porque en la Justicia ya está aclarado.” Según explicó, la cifra de 600 mil dólares no corresponde exactamente, aunque evitó revelar números concretos por confidencialidad del expediente.

Marcovecchio señaló que la disputa legal “ya está más que aclarada” en el marco judicial y que, por eso, las declaraciones de Wanda suelen terminar siendo tema de debate mediático y no reflejan el estado real de la causa. Enfatizó que no puede dar detalles específicos del expediente, pero sí dejó en claro que la cifra que se difundió públicamente no es la correcta tal como fue planteada por la mediática.

La abogada también se refirió al contexto en el que estas declaraciones fueron hechas, lamentando que la situación se haya trasladado tan rápido de la Justicia a la televisión. “Cuanto más se somete a los medios, menos razón hay en el expediente… lo hemos acreditado muchas veces en este caso puntual”, dijo en alusión al manejo informativo del conflicto. Su comentario fue interpretado como una crítica indirecta a la manera en que Wanda Nara expone la situación en programas y redes sociales.

Uno de los pasajes más fuertes de su descargo se dio cuando criticó a las abogadas que defienden a Icardi, aunque lo hizo desde la perspectiva de la defensa: señaló que la disputa mediática puede beneficiar a algunas partes más que clarificar los hechos. En ese contexto, Marcovecchio dijo que existen medidas que impiden revelar detalles del expediente, por lo que debe limitarse a evaluar lo que puede explicar públicamente sin violar normas de confidencialidad.

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi

Este cruce público se da en medio de una trama judicial compleja donde Wanda Nara denunció el incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de Icardi y señaló que la disputa va más allá de simples cifras, involucrando también embargos y medidas contra bienes del futbolista. Sin embargo, la respuesta de Marcovecchio matiza esas afirmaciones y remarca que la Justicia ya cuenta con precisiones propias que no coinciden exactamente con lo difundido en televisión.

BR