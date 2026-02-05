Wanda Nara y la China Suárez son rivales conocidas de los medios de comunicación, que no dudan en mostrar su lejanía en todo momento. Sin embargo, sus hijos comienzan a participar de otra historia, cuando Mauro Icardi comenzó a salir con la actriz. En todo momento, se aseguró que la Justicia y el futbolista buscaba que Francesca e Isabella tuvieran una relación cercana con Rufina, Magnolia y Amancio. De esta manera, revelaron que la menor de la China Suárez quiso invitar a las hijas de Icardi a su cumpleaños, pero ellas sorprendió con su respuesta.

Wanda Nara, China Suárez y sus hijos

Aseguran que Magnolia Vicuña invitó a las hijas de Wanda Nara a su cumpleaños: la respuesta negativa de ellas

La rivalidad de Wanda Nara y la China Suárez habría sido trasladada a sus hijas, debido a una sorpresiva negativa de invitación de cumpleaños. Francesca e Isabella Icardi habrían sido invitadas al cumpleaños de Magnolia Vicuña, en la casa de los sueños, pero optaron por no ir. En LAM (América), Pilar Smith reveló los detalles del festejo que se realizará el 7 de febrero, con temática de Stranger Things. "Va a estar Vicuña, también la China. No va a estar Icardi, y les pidió a sus hijas que vayan al festejo", explicó.

De esta manera, aseguró que Wanda Nara estaba dispuesta a llevarlas, aunque algunos rumores apuntan a que solo era así si Icardi estaba presente. De igual manera, sentenció: "Me contaron que las nenas no quieren ir al cumpleaños. Mauro está enojado porque quiere que vayan. Las veces que han ido es porque él se los pide". Esto provocaría un nuevo roce en la guerra legal y mediática de Nara e Icardi, y en medio del mal momento del futbolista con la casa de los sueños.

El enojo de Mauro Icardi y sus problemas con la "casa de los sueños"

La realidad es que los menores compartieron eventos en conjunto, sobre todo las últimas Navidades del 2025, donde las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi fueron a la "casa de los sueños" para celebrar este día con su papá, la China Suárez, Rufina, Magnolia y Amancio. Sin embargo, habrían mostrado su negativa a ir al nuevo festejo, complicando el presente del futbolista. A pesar de mantener su vida en Turquía, Icardi se debe enfrentar un embargo legal de su propiedad en la Argentina, debido a las deudas que tendría con su exesposa.

Wanda Nara, Mauro Icardi

El presente de Mauro Icardi y la profundización de la guerra Wanda Nara vs. China Suárez tuvo un paso más a la complicación, cuando los menores también habrían dejado en claro la relación que quieren tener entre sí. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dar a conocer su punto de vista, respecto a la nueva problemática que surgió en la novela turca. Algunos apuntaron contra las mujeres, por las enseñanzas que les dan a sus hijos, mientras que otros defendieron a los menores diciendo que ellos tenían su propio juicio de valor al momento de enfrentarse en esta situación.

A.E