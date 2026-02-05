Wanda Nara no renunciaría a la cábala que mantenía cuando estaba con Mauro Icardi: qué hizo por su récord

Este miércoles 4 de febrero, Mauro Icardi fue noticia en todas las tapas de los principales medios deportivos tras consagrarse como el máximo goleador extranjero del Galatasaray. El delantero y capitán del equipo turco agradeció con bombos y platillos este reconocimiento, mientras que también deslizó cálidas palabras hacia su actual novia, Eugenia “China”Suparez y sus hijas -Francesca e Isabella-. No obstante, detrás de todos esos festejos, vuelve a emerger la figura de Wanda Nara, su exesposa y exmanager. En este marco, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) habría llevado a cabo una cábala que mantenía cuando todavía mantenía estando en pareja.

La hazaña de Wanda Nara

Además de mantener una unión conyugal, Wanda Nara y Mauro Icardi mantenían una unión laboral donde ella era su representante. En varias declaraciones públicas, ambos señalaron que la responsable del desembarco del deportista al Galatasaray fue la empresaria, quien le realizó un contrato millonario junto a otros beneficios por cumplir objetivos y demostrar rendimiento.

Wanda Nara | Instagram

En esta línea, el desempeño de Icardi lo llevó a escalar a lugares impensados para él y su historia como profesional: se convirtió en el máximo referente extranjero del club de Estambul, lo que significó una nueva victoria personal. Sin embargo, este mérito sería nuevamente compartido por la mediática, quien, al parecer, sigue manteniendo una exorbitante cábala. En concreto, la mayor de las hermanas Nara adquirió una nueva cartera a la que presumió en su cuenta personal de Instagram sin agregar ni un comentario, pero dejando en claro su conexión con el fruto de sus vínculos estratégicos.

Wanda Nara no da puntada sin hilo

Ante las despampanantes publicaciones de la China Suárez y Mauro Icardi acerca del récord como jugador en el equipo asiático, Wanda Nara volvió a marcar tendencia en redes sociales al mostrar una pieza de lujo que no pasó desapercibida: una cartera Chanel modelo Coco Handle, en tamaño mini -o small-. Esta lujosa pieza valuada entre 5.000 y 7.000 dólares, confeccionada en cuero acolchado con el clásico diseño matelassé en rombos, luce un delicado tono rosa viejo y herrajes dorados. El icónico logo “CC” entrelazado en el cierre frontal y su estructura rígida con asa superior le aportan ese equilibrio entre elegancia tradicional y sofisticación moderna que caracteriza a la marca francesa, volviéndose una de las firmas preferidas de la presentadora de Telefe.

Cabe destacar que, hace exactamente un mes, Wanda había mantenido una entrevista mano a mano con Ángel de Brito donde explicó el porqué de su frondosa colección de bolsos. “No los tengo por ser la mujer de un jugador de fútbol. Yo trabajé mucho en Europa, fui la representante de un jugador de fútbol y tuve mis ingresos”, disparó tajante, mostrando su participación activa en el mundo empresarial deportivo.

“Él fue muy generoso conmigo, lo acompañé muchos años... Y lamentablemente, para él había una cábala. Cada vez que él concentraba, yo me compraba un bolso y él hacía un gol”, explicó en aquel momento en LAM (América TV). En esta línea, agregó: “Creo que tiene 300 goles, por eso yo tengo 300 carteras. Pero era solo una cuestión de cábala”. Finalmente, en aquel entonces, lanzó un dardo envenenado contra la actual novia de su ex: "Algunas dicen ‘quiero estar con tal hombre porque me va a dar esta vida’. No vas a tener semejante colección si realmente no te ponés a la par del hombre con el que estás".

Nueva cartera de Wanda Nara | Instagram

Hoy, separada y lejos de Turquía, Wanda Nara se centra en su carrera profesional haciendo crecer su patrimonio lejos de Mauro Icardi. Sin embargo, la adquisición de esta nueva cartera no sólo deja en claro su debilidad por los clásicos de lujo y las piezas icónicas de la moda internacional, sino también la tradición detrás de la materialización de las victorias del padre de sus hijas; un ritual que se mantiene pese a estar enfrentados.

NB