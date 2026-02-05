En medio de su separación de Wanda Nara, Martín Migueles llamó la atención en las redes sociales al compartir el dulce gesto que tuvieron Isabella y Francesca, las hijas de la conductora y Mauro Icardi. Sus posteos sorprendieron ya que no suele mostrarse activo en su red social. Como era de esperarse, generó revuelo yespeculaciones sobre una posible reconciliación con su expareja.

Martín Migueles mostró su vínculo cercano con las hijas de Wanda Nara

Martín Migueles dejó ver el hermoso vínculo que construyó con Francesca e Isabella Icardi durante el tiempo que estuvo en una relación amorosa con Wanda Nara. En las últimas horas, mediante sus historias de Instagram, el entrenador subió dos llamativas publicaciones donde se podía observar las cartas que las pequeñas hicieron para él.

Este regalo muy especial no pasó desapercibido para él y por eso decidió compartirlo en su cuenta. En las imágenes se puede ver un cuaderno artesanal con mensajes escritos de puño y letra por las pequeñas, cargados de amor y complicidad. "Para Martín, de Fran e Isi", se lee arriba de todo sobre una hoja blanca. "Cómo nos conocimos. Abrir", continúa la portada que inicia un recorrido por el comienzo de su vínculo atravesado por cumpleaños, viajes y momentos junto a él y su mamá, Wanda Nara.

La tierna sorpresa de Francesca e Isabella Icardi a Martín Migueles, el exnovio de Wanda Nara

Su posteo estuvo acompañado por un significativo mensaje del empresario que decía: “Un libro de recuerdos, qué linda sorpresa. Gracias, chicas, las amo”. Así, dejó en claro que pese a estar separado de la conductora de Masterchef Celebrity, el cariño por Francesca e Isabella Icardi sigue intacto y más presente que nunca.

En otra historia, Martín Migueles mostró que la primera contenía una dedicatoria de la hija mayor de Wanda Nara. "Te quiero mucho", escribió la jovencita. Su hermana, por su parte, agregó: "Gracias por acompañarnos en muchas cosas. Te quiero muchísimo". Esta dulce sorpresa estuvo decorada con una carita sonriente y corazones en colores rosa y azul.

Los posteos de Martín Migueles que podrían enfurecer a Mauro Icardi

Sin lugar a dudas, Martín Migueles quiso dejar expuesta la relación que construyó con ellas y lo mucho que se quieren. Sin embargo, muchos usuarios especularon con que su accionar tendría que ver con intenciones de acercamiento a Wanda Nara. Aunque desde hace semanas, y luego de la ruptura entre ellos, se dice que siguen estando juntos y que él la acompaña a las grabaciones del reality culinario de Telefe.

Por otro lado, sus posteos coincidieron con una fecha importante para Mauro Icardi ya que este mismo día el futbolista se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del Galatasaray. Un logro que hasta su novia la China Suárez celebró en su red social de Instagram y lo felicitó con palabras de amor. Esta coincidencia también llamó la atención y para algunos internautas se trató de un "palito" para el futbolista, quien desde diciembre pasado no ve a sus hijas.

Mauro Icardi

No obstante, en el extenso mensaje de agradecimiento que escribió por este hito en su trayectoria futbolística, Mauro Icardi hizo referencia a ellas: “Gracias infinitas a mis dos hijas por acompañarme en mis primeros años, cada partido alentándome y hoy, por circunstancias de la vida, a la distancia, pero siempre presentes”. De hecho, aseguran que estaría planeando regresar al país junto a la China Suárez para reencontrarse con ellas.

De esta manera, la tierna sorpresa de Francesca e Isabella Icardi a Martín Migueles, el exnovio de Wanda Nara, no sólo causó repercusiones en las redes sociales sino también un posible enfrentamiento con el jugador, que permanece en Turquía cumpliendo con sus compromisos laborales.