Wanda Nara y la China Suárez, el duelo por el rating: quién le ganó a quién

La televisión abierta vive una noche de alto voltaje mediático con un enfrentamiento que fue mucho más que una simple competencia de programas. Este lunes, Wanda Nara y la China Suárez quedaron cara a cara en el prime time, protagonizando un duelo por el rating que concentró todas las miradas.

Por un lado, Telefe apostó fuerte con una nueva gala de MasterChef Celebrity, el reality de cocina conducido por Wanda Nara. Del otro, El Trece lanzó Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie protagonizada por la China Suárez. Dos figuras enfrentadas, dos pantallas históricamente rivales y una audiencia que siguió el cruce minuto a minuto.

La grilla no fue casual. El Trece estrenó Hija del fuego a las 21.15, mientras que Telefe adelantó MasterChef Celebrity a las 21.30, generando una superposición casi total en el horario central. El resultado fue un verdadero “superlunes” televisivo, tras un enero marcado por bajos niveles de encendido.

La ficción, proveniente del catálogo de Disney+, marcó el regreso de la narrativa de series al canal que comanda Adrián Suar, mientras que Telefe defendió su liderazgo histórico con uno de sus formatos más fuertes del año.

En este sentido, Hija del fuego (El Trece) marcó para las 21:32 hrs. 2,6 puntos de rating, pero a las 21:40 hrs. el público subió y marcó 3,7 puntos. No obstante, MasterChef Celebrity (Telefe) se impuso en los primeros minutos del pograma con 7,2 puntos de rating.

Durante el enfrentamiento directo, ambos ciclos disputaron la atención del público en tiempo real, con variaciones constantes y momentos de fuerte competencia en el minuto a minuto.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda cuenta la historia de Letizia, una mujer que llega a un pueblo de la Patagonia con la excusa de casarse con un poderoso empresario local, pero con un objetivo oculto: ejecutar un plan de venganza tan oscuro como implacable.

La serie fue grabada en San Martín de los Andes y Buenos Aires y cuenta con un elenco de peso integrado por Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Antonella Costa y Jerónimo Bosia, entre otros.

Del otro lado, Wanda Nara volvió a ser la figura central de la noche con MasterChef Celebrity, uno de los formatos más exitosos de Telefe. Con su estilo frontal y alto impacto mediático, la conductora se convirtió en una de las grandes apuestas del canal para sostener el liderazgo en el prime time.

El reality se emite de lunes a jueves y puede verse tanto por televisión abierta como por plataformas digitales y streaming, ampliando su alcance más allá del encendido tradicional.

Aunque nunca se enfrentaron públicamente, la historia compartida entre Wanda Nara y la China Suárez le sumó un condimento extra a la competencia. El cruce no fue solo de programas, sino también de figuras con un pasado común que sigue capturando la atención del público.

El resultado de esta primera batalla de rating marca el pulso de lo que será febrero en la televisión abierta: ficción versus reality, El Trece versus Telefe, China Suárez versus Wanda Nara.

