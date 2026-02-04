Revelaron cuándo y dónde se casarán Mauro Icardi y la China Suárez: los detalles

Mauro Icardi y la China Suárez no dejan de mostrarse súper enamorados desde Turquía. Tal es así que, según trascendió, el futbolista del Galatasaray y la actriz tienen planes a futuro para consolidar aún más su relación amorosa que comenzó tiempo atrás en medio de un escándalo con Wanda Nara.

El paso más importante que darán Mauro Icardi y la China Suárez

El futuro sentimental de Mauro Icardi y la China Suárez vuelve a quedar en el centro de la escena. De acuerdo a lo que informaron, este miércoles 4 de febrero, el jugador estaría aguardando la resolución definitiva de su divorcio con Wanda Nara para avanzar formalmente en su vínculo con la actriz y dar el paso más importante: casarse con ella.

La noticia bomba fue revelada por Facundo Ventura en el programa La Mañana con Moria, donde el periodista compartió detalles exclusivos sobre los planes que tendría Mauro Icardi una vez que finalice el proceso legal con su expareja y madre de sus hijas, Isabella y Francesca. De acuerdo a lo que explicó, todo depende de la sentencia que debe emitirse en Italia, país donde se tramita el divorcio.

Mauro Icardi y la China Suárez

En este sentido, Ventura aclaró que se trata de un divorcio vincular y que "eso le permite, una vez que salga, volver a casarse”. Así, reveló que el deportista sigue de cerca la instancia judicial con planes para su futuro junto a la China Suárez, con quien vive hace un año en Estambul.

Lejos de mostrarse cauteloso, Facundo Ventura aseguró que Mauro Icardi está convencido de que el fallo será favorable y por esta razón ya comenzó a proyectar el siguiente paso en su vida personal. "Me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China”, expresó dejando a todos boquiabiertos en el ciclo.

La China Suárez y Mauro Icardi

Según su relato, el jugador le pediría casamiento a su pareja y este gesto romántico estaría acompañado de algo impactante y cuidado al detalle, que repercutirá en los medios y en las redes sociales. Pese a renegar de la prensa y la exposición, ambos serán protagonistas de un momento inolvidable que no dudarán en compartir con sus seguidores.

El país donde se casan Mauro Icardi y la China Suárez

Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención fue el posible lugar elegido para la boda. Según informaron en el programa, la pareja tendría decidido pasar por el altar en Argentina, con el objetivo de reunir a todos sus seres queridos y compartir este evento con ambas familias. Esta elección no sería casual, ya que permitiría que todos los ojos estén puestos en este día.

Por otra parte, la periodista Naza Di Serio deslizó que la propuesta de casamiento podría tener lugar en París, una ciudad con un particular significado para Mauro Icardi y la China Suárez ya que fue allí donde ambos concretaron su primer encuentro a escondidas de Wanda Nara en 2021. Por ahora, todo parece indicar que el desenlace del divorcio marcará el inicio de un nuevo capítulo en esta historia que sigue sumando capítulos y expectativas.

De esta manera, revelaron que Mauro Icardi y la China Suárez se casarán este año en Argentina con el objetivo de consolidar su relación amorosa. No obstante, remarcaron que esto podrá suceder una vez que él obtenga la resolución definitiva de su divorcio con su ex, Wanda Nara.