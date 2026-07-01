Así están hoy Santino, Manuel y Lorenzo, los hijos de Valeria Gastaldi

En un ramal de nuevos comienzos, Valeria Gastaldi vuelve a barajar. Y aunque parte de esas cartas remiten a la nostalgia, con reencuentros —como los 25 años de Bandana— anclados a la emoción, es en esa misma fusión donde relanzar repertorio y resignificarlo —también como solista con sus Canciones para decir Adiós, disponibles en Spotify— tiñe de entusiasmo su renacimiento actual.

"Es un lindo momento y es el comienzo. La gente, al verme ir tanto a Argentina por Bandana, pregunta siempre para cuándo un show solista. El de diciembre, en Café Berlín, fue genial y ahora que inicio gira por el interior con las chicas, dije: voy a renegar, pero meto doblete", admite la cantautora que el 8 de julio, a las 20, vuelve a La Tangente para cerrar, a corazón abierto, un ciclo musical pendiente. La fecha coincide, además, con el cumpleaños de Lorenzo, su hijo menor.

Valeria Gastaldi

Y en paralelo al revival del icónico grupo pop que vio despegar su carrera, la mamá de Santino, Manuel y Lorenzo —que retoma la gira aniversario con presentaciones en Santiago del Estero, Tucumán y Formosa como primeros destinos— se las ingenia para equilibrar su vida con base en Estados Unidos, actual epicentro del Mundial.

"Mientras esté en Argentina, mi marido va con mi hijo a un partido del Mundial en Atlanta y otro acá, en Miami. Todos los fines de semana mis hijos juegan y miran partidos, pero en el Mundial es 24 horas", cuenta la artista radicada en Miami que, aunque no se considera futbolera, revela una anécdota inesperada.

Valeria Gastaldi y Lionel Messi

"Conocí a Messi porque 'Marce' Tinayre (ex de mi papá, Marcos Gastaldi) tiene una relación re linda con Celia, la mamá del ídolo, que adora a Marcela y a Mirtha. Además, la hermana de Messi era fan de Bandana".

Valeria Gastaldi junto a su familia en Estados Unidos

Con el reencuentro musical en puerta y "un público muy grande que va más allá de una moda", la intérprete de Inoportuno augura más que un show solista: una experiencia. "Tengo algo especial con la gente que siempre está, incluso si estoy en silencio. Quedó mucha música para cantar y caí en la cuenta de que la última vez que hice La Tangente fue para el cumpleaños de mi papá, un 25 de enero, cuando aún estaba vivo y pude dedicarle el show, aunque ya no podía venir. En ese momento cumplió años el que se iba y ahora cumple el que llegó, mi hijo Lorenzo. Por eso volver es especial".

—¿Qué versión tuya, como mujer y artista, sentís que hoy se vuelve a parar ahí?

—Una mucho más entera. Con más madurez, calma para entender, ver y percibir las cosas. Y tanto en Bandana como solista, con una madurez vocal y musical. En ese momento me costaba todo. Pero después de la tormenta viene la calma y hoy canto esos temas en vivo que no llegué a compartir después de la partida de papá. Cerré una etapa y por eso también vuelvo a subirlos a Spotify.

—¿Reelegir un repertorio tan íntimo es una manera de resignificar para sembrar algo más?

—Totalmente. Cuando canto estas canciones, que ya están en otro lugar, me sigo emocionando, pero de una manera positiva. Además, en las palabras de varias parece como si fuera mi viejo diciéndome cosas a mí y no yo a él. Disfruté desde los ensayos hasta grabarlas para las redes.

Valeria Gastaldi

—A 25 años se siguen dando gustos con Bandana y se percibe un disfrute genuino, de honrar poniéndose al hombro el nombre que las marcó. ¿Esta vuelta es un agradecimiento temporal o van por todo?

—Es un agradecimiento, pero vamos por todo porque no pusimos fecha de final y quedó abierta la posibilidad. Si bien es la gira de los 25 años y estamos visitando ciudades a las que nunca habíamos ido, hay que ver cuál es el proyecto que encaramos después. Existe la posibilidad de grabar música nueva y también de regrabar nuestras canciones. La idea de hacer un documental sigue creciendo.

—Estás instalada en Miami con la familia que formaste, pero siempre encontrás la manera de volver a cantar en Argentina. ¿Cómo se acomodó ese "tetris" con base en Estados Unidos?

—Es un montón. Vivo muy cerca de la playa, en Hollywood. Caímos acá de casualidad, después de la pandemia, cuando todo era una locura. Tengo mi estudio en casa y hace años empecé a componer para otros artistas y para proyectos de series. Mi marido, Facundo Pereyra Iraola, si bien se dedica a producir shows, también es músico y parte del disfrute es sentarnos juntos a grabar.

Facundo Pereyra Iraola, Valeria Gastaldi, Lorenzo, Manuel y Santino con su novia Máxima

Mis hijos, cuando quieren, participan, pero no los arrastro. Ellos tienen su rutina. Y con Bandana vamos alineando agendas. Por eso arrancamos en julio, hacemos una pausa y retomamos en septiembre. Seguramente también sigamos en noviembre.