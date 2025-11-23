Un experto revela las claves de la nueva transformación de Bandana para su regreso: "Es madurar la nostalgia"

Bandana está de regreso. La banda que supo ser furor en los 2000 y que se mantiene en plena forma a día de hoy, con miles y miles de seguidores en toda América, volvieron al ruedo de la mejor manera. En ese contexto, Lucas Mata, su estilista, nos reveló las claves de la gran transformación de Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, junto a los objetivos que tienen para este 2026.

Las claves de la transformación de Bandana

Lucas Mata es un referente de la escena, El estilista acompaña a muchas de las figuras más importantes de los últimos años. Trabajando con nombres como Lali, Juli Poggio, Wanda Nara y muchos otros. Lógicamente, no podía quedarse afuera de realizar el estilismo para Bandana.

Bandana en los 2000.

En exclusiva para CARAS, el reconocido estilista habla de las claves y la transformación que experimentan las chicas de Bandana en este regreso. “Mi propuesta estética está basada en el concepto de madurar la nostalgia”, dice, y agrega que apuesta por “referencias a las divas Pop de los 2000”.

El nuevo estilismo de Bandana.

“Soy muy fanático de Bandana y quise hacerlo auto referencial”, continúa, dejando claro que sabe de con quiénes está tratando, debido a su pasión por la banda. La idea es clara, tomar “referencias de ellas de los 2000 y re versionarlas a una etapa más madura en el 2025”.

Bandana está de regreso.

Esta transformación no se limita solo a lo que queda del año y este regreso en particular. Lucas Mata explica que el concepto pretende ir mucho más allá y terminar encontrar su máxima expresión en el 2026. “La idea es seguir trabajando esta estética en los shows y crear un Bandana Eras. Trabajar la referencia de cada etapa, cada disco, cada era, llevándolo a una estética más madura pero siempre tomando los guiños y los ítems de ellas en los 2000", cierra.

Bandana regresó a los escenarios.

De esta manera, Lucas Mata, estilista de Bandana, explica la transformación de la banda en este regreso a los escenarios. Resulta evidente que se trata de algo ambicioso, un concepto que apunta más allá de este 2025, modernizando, pero respetando el estilismo y el misticismo que Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha supieron construir.