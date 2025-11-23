Valeria Gastaldi, la hermanastra de Juana Viale, habló de la trágica muerte de su padre: "Fue una enfermedad terrible"

Este viernes 21 de noviembre, Valeria Gastaldi se presentó en los estudios de Bondi donde tuvo una entrevista mano a mano con Ángel de Brito. La cantante, que se encuentra realizando ruedas de prensa en la antesala al gran show de la vuelta de Bandana, dejó de lado su lado artístico y se adentró en su faceta más íntima donde habló de un terrible momento que vivió tras la muerte de su padre, fallecido en contexto de pandemia.

Valeria Gastaldi, el dolor detrás del éxito de Bandana

El regreso de Bandana a los escenarios hizo que nuevamente el nombre de Valeria Gastaldi volviera a cobrar popularidad. La hermanastra de Juana Viale visitó el programa de streaming que conduce Ángel de Brito donde se animó a las profundas preguntas del experto en farándula. En este marco, recordó la trágica muerte de su padre, Marcos Gastaldi, empresario y exmarido de Marcela Tinayre, quien falleció a los 65 años luego de una larga lucha contra el mal de Parkinson.

Valeria Gastaldi, su papá y Marcela Tinayre | Instagram

“Fue duro para toda la familia. Entre nosotros, nos unió más que nunca, pero nos desarmó emocionalmente”, comenzó diciendo la cantante ante la escucha atenta del presentador. Ante esto, enumeró las acciones que realizaba que daban cuenta de que algo en sus conductas no estaban bien: “Se perdía. Se empezaba a sentir mal y se iba de los lugares. Yo creo que el estrés… muchas cosas”.

El fallecimiento de la expareja de la hija de Mirtha Legrand sucedió el 9 de julio del 2020 en plena pandemia mundial. “A mí se me hizo duro el duelo de mi papá. Alejarme un poco de acá, como adulto, te das un poco de cuenta que el dolor no se va, pero dejás de estar en los lugares que te recuerdan a toda la historia de tu vida”, dijo.

Valeria Gastaldi, su papá y Marcela Tinayre | Twitter

Valeria Gastaldi y una despedida que no fue

El mantenerse alejada de su padre por las imposiciones normativas de prevención sanitarias hizo que Valeria Gastaldi no haya podido realizarle el último adiós a su papá. “En la pandemia no lo pude despedir cuando él murió. Eso a mí me mató”, se sinceró la cantante. “No pude darle la mano a mi familiar al momento de irse y a mi viejo lo habíamos cuidado mucho los últimos años. La última etapa fue muy difícil”.

Asimismo, la vocalista manifestó ante la escucha atenta del periodista de espectáculo los sentimientos que se le despertaron tras la decisión del Gobierno Nacional de aquel entonces, cuando se decretó el aislamiento preventivo y obligatorio: “Las reglas de ese momento del país a mí me enojaron”.

“Además después de ver la fiesta de Olivos y de todo lo que nos enteramos”, añadió Ángel de Brito. “Si, sí. Encima el otro día, la veo justo a Fabiola hablando ahí y se me viene todo ese mal recuerdo…”, exclamó. “No logran o no tienen la empatía de dimensionar lo que hicieron”, dijo el comunicador. Finalmente, la artista puso sobre la mesa esa herida que, aún hoy, sigue latente y expresó: “La verdad es que no tienen la empatía porque ya pasó tiempo y lo sigo hablando y me sigo poniendo mal; es muy duro”.

Pese a las adversidades de la vida y al mantener a flor de piel una herida que cuesta cicatrizar, Valeria Gastaldi se prepara para llevar a cabo el regreso de Bandana. Aunque las integrantes estuvieron llevando a cabo los ensayos en un clima hostil luego de lo ocurrido con Lourdes Fernández y Lissa Vera, aseguraron que el espectáculo promete ser de gran nivel. Mientras tanto, la cantante se arropa en el apoyo y en la contención de su familia con el legado que le dejó su padre: la unión y la hermandad con sus hermanos de sangre y los que alguna vez compartieron con ella los momentos más significativos de su historia.

NB