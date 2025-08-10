Las mejores fotos del emocionante viaje de madre e hijas de Claudia Villafañe con Dalma y Gianinna a Nueva York

Claudia Villafañe viajó a Nueva York junto a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, en unas vacaciones que quedaron registradas con varias imágenes. Con postales tomadas en el subte, Central Park y otros puntos emblemáticos de la ciudad, mostraron los mejores momentos de una travesía que combinó descanso, recorridos familiares y paseos al aire libre.

Claudia Villafañe compartió un viaje a Nueva York junto a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, que quedó documentado en redes con una serie de fotos espontáneas. Entre escenas en el subte, caminatas por Central Park y visitas a lugares icónicos, madre e hijas mostraron los momentos más significativos de una escapada familiar.

En las últimas horas, la organizadora de eventos compartió distintas imágenes donde se la puede ver disfrutando junto a sus hijas de un viaje inolvidable por la Gran Manzana. “Y por fin un día coincidimos las tres para concretar este viaje: “NYC 2025, allá vamos”, escribió en su cuenta de Instagram, celebrando la posibilidad de viajar con las hermanas Maradona. La frase acompañó un video con varios momentos donde se las ve sonrientes y listas para emprender esta aventura.

Desde su llegada a la ciudad, tanto Claudia Villafañe como Dalma y Gianinna Maradona documentaron cada paso con fotos que reflejaron el recorrido y la conexión que sintieron. Una de las postales más comentadas fue la que muestra a las tres en el subte de Nueva York, con looks relajados y una actitud distendida.

Para esta ocasión, la empresaria lució un vestido animal print con mangas cortas y escote cerrado junto a zapatillas negras, mientras que la presentadora eligió un estilo más urbano, con un jean clásico y una remera blanca con rayas, agregando una cartera de Louis Vuitton. Por su parte, la actriz se declinó por un pantalón de estampado de corte recto, con un chaleco de jean con bordados blancos y una remera gris.

Otro momento destacado fue el paseo por Central Park, donde se las vio a las tres sentadas en el césped, comiendo papas fritas y aprovechando el sol. Dalma Maradona compartió esa foto en sus historias de Instagram con una frase breve: “Así, todo el día”, acompañada de emojis que reforzaban el tono relajado del paseo.

El viaje también incluyó visitas a lugares emblemáticos como el Rockefeller Center, donde se sacaron distintas imágenes donde se podía ver el imponente edificio. No pudo faltar la recorrida por las calles icónicas de Nueva York, donde se vio que pasaron por el frente del reconocido museo de cera Madame Tussauds.

Durante el recorrido, también visitaron murales dedicados a Diego Maradona, ubicados en distintos puntos de la ciudad, donde tanto Dalma como Gianinna Maradona se sacaron fotos. Claudia Villafañe compartió una imagen frente a uno de ellos con la frase “Siempre presente”, en referencia al legado del exfutbolista.

En la misma línea, aprovecharon para disfrutar de la gastronomía local, publicando fotos en pizzerías tradicionales y cafés de barrio. A su vez, la diseñadora de moda mostró parte de sus compras, con imágenes de locales de diseño y tiendas vintage, sumando un toque personal al viaje.

Claudia Villafañe con Dalma y Gianinna Maradona compartieron momentos en Nueva York que reflejan una dinámica familiar cercana y relajada. A través de imágenes y publicaciones, madre e hijas mostraron parte de su recorrido por la ciudad, entre paseos, comidas y actividades al aire libre que demostraron sus emocionantes vacaciones en Estados Unidos.

