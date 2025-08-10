Juan Otero, el hijo de Flor Peña, reveló los "comportamientos tóxicos" que tiene con su novio y generó indignación

Juan Otero, el hijo de Flor Peña, oficializó hace algunos meses su noviazgo con Mateo Lofeudo en medio de una escapada romántica a Pinamar, volvió a quedar en el centro de la atención pública. Tras mantener un perfil más bajo, el joven dio una entrevista en la que describió su vínculo como “tóxico” y detalló conductas que para muchos usuarios encendieron alarmas.

En diálogo con el Pollo Álvarez para el ciclo Casino Resort (Infobae), el primer finalista del Cantando 2024 reconoció que limita las salidas de su pareja y que ambos utilizan aplicaciones para rastrearse en todo momento. Sus dichos no tardaron en generar un fuerte debate en redes sociales sobre los límites en las relaciones y la naturalización de ciertas conductas posesivas.

Juan Otero y su novio, Mateo

Las declaraciones Juan Otero, el hijo de Flor Peña

Otero admitió que siente ansiedad cuando su novio sale con amigos sin su presencia, y que por eso ambos optan por evitarlo. “Mi novio es muy lindo y no parece gay. Entonces se le tiran hombres y mujeres. Y ahora que estoy en pareja, no salgo nunca porque a mí no me gusta que él salga, entonces no puedo salir yo tampoco”, confesó.

El joven fue más allá y reveló que se rastrean mutuamente a través de una aplicación: “Así que, cualquier cosa, yo sé lo que hace, si está caminando, si está en auto, si está comiendo, cargando el teléfono”. Según explicó, esta medida le da “tranquilidad” de saber dónde está y qué hace su pareja, especialmente cuando no regresa directo a su casa después del trabajo.

Juan Otero y su novio, Mateo

En otro pasaje de la charla, reconoció que su novio adoptó estas conductas tras convivir con él: “Él no era así y eso es un bajón porque lo requemé, pobre. Pero yo estoy reloco, rechiflado, y es algo que hablo en terapia. Me pasa eso de que no puede estar con nadie, ni darse un beso ni un abrazo ni nada. De hecho, me ha pasado de tener que agarrarlo y decirle: ‘Vení’ porque se le tiran”.

Las declaraciones de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su preocupación y cuestionaron la normalización de la posesividad.

F.A