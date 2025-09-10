Tras denunciar a su ex, Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos: las emotivas fotos

El caso de Jimena Buttigliengo tomó relevancia en los últimos días luego de que la modelo denunciara públicamente a su exmarido, el empresario ítalo-francés Willy Rizzo, por impedirle el contacto con sus mellizos de siete años. Y es que Buttigliengo recurrió a sus redes sociales para visibilizar la situación. En ese momento, expresó: “Mis hijos están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y le cambiaron el look”.

La disputa legal tuvo su eje en la residencia y custodia de los niños. Según la sentencia de marzo de 2024, firmada por la magistrada francesa Caroline Branly-Coustillas, la residencia habitual de los menores fue fijada en el domicilio del padre en París, mientras que Buttigliengo mantenía derecho de visita y comunicación bajo condiciones pactadas.

Jimena Buttigliengo y su hijo

El reencuentro de Jimena Buttigliengo y sus hijos en París

Después de semanas de tensión, finalmente se produjo el reencuentro en la vivienda de Rizzo, ubicada en la avenida Montaigne, en París. Según trascendió, en la visita estuvo presente un agente de seguridad debido al temor del empresario de que Jimena Buttigliengo intentara llevarse a los menores a Argentina sin aviso previo.

Jimena Buttigliengo y su hija

Jimena compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de este acercamiento. En una de ellas se la ve fundida en un abrazo con uno de los mellizos; en otra, sonríe junto a su hija; y en una tercera foto los dos niños le dan un beso al mismo tiempo.

Las polémicas acusaciones de Jimena Buttigliengo y Willy Rizzo

La disputa continúa en el plano judicial y mediático. El entorno de Rizzo presentó documentos en los que se detallan sus argumentos, entre ellos, supuestos problemas de salud y de estabilidad emocional de su expareja. Incluso se la acusó de consumo de estupefacientes y de no contar con los recursos económicos necesarios para criar a los niños.

Jimena Buttigliengo y sus hijos

Jimena Buttigliengo respondió con firmeza. En diálogo con Intrusos, afirmó: “Soy una persona de bien. Mis hijos tienen que volver a casa, que diga lo que quiera, que lo compruebe. Sé lo que hago y lo que no”. Además, sostuvo que existía un acuerdo previo: “Viviendo en Europa combinábamos que yo los criaba y él trabajaba”.