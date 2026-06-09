La moda fue una de las grandes protagonistas de la noche en Recoleta, donde figuras como Dolores Trull, Angie Landaburu, Daniela Urzi y Charo Calamaro desplegaron estilismos que combinaron elegancia, tendencia y personalidad. El encuentro tuvo lugar en el marco de NODO by BAFA, una experiencia que unió arte contemporáneo, diseño y gastronomía en distintos espacios del barrio, y que culminó con un exclusivo cóctel en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires. Entre obras de arte, música en vivo y propuestas gourmet, las invitadas convirtieron cada rincón en una verdadera pasarela de inspiración fashion.

De Dolores Trull y Angie Landaburu a Daniela Urzi y Charo Calamaro: los mejores looks en una noche de moda, arte y gastronomía

Dolores Trull, figura indiscutida del mundo de la moda, se destacó por un outfit que combinó sofisticación y sobriedad. La modelo optó por una propuesta de impronta urbana y elegante, demostrando que menos es más cuando se cuenta con una impronta personal fuerte. Su elección de texturas y el corte del abrigo, en perfecta sintonía con las piezas de diseño, capturaron las miradas de los presentes.

Dolores Trull

Charo Calamaro, representante de las nuevas generaciones, demostró que la elegancia no requiere de excesos. Con un look monocromático en negro, apoyado en la textura del cuero y la transparencia de una blusa sutil, construyó un outfit audaz y refinado. La elección de piezas básicas, potenciadas por un manejo impecable del styling, la posicionó como una de las presencias más destacadas de la noche.

Charo Calamaro

Por su parte, Angie Landaburu apostó por un estilo que equilibra la calidez del tejido con una estética moderna. Con un suéter de rayas horizontales en tonos tierra, neutros y acentos de color, logró una imagen fresca y relajada pero absolutamente chic. La combinación con shorts oscuros y botas altas estilizó su figura, destacando su capacidad para integrar tendencias de temporada con una naturalidad envidiable, ideal para una noche que exigía versatilidad y elegancia.

Angie Landaburu

Daniela Urzi, quien además aportó su talento musical con un DJ set en vivo, lució espectacular. Enfundada en un vestido cuajado de perlas y delicadas aplicaciones, complementado con un tocado tipo casquete igualmente perlado, canalizó una estética romántica y vanguardista. Las mangas con plumas aportaron el movimiento necesario para una noche de fiesta, logrando que su presencia se sintiera tanto como una pieza de arte en movimiento como una animadora fundamental de la velada.

Daniela Urzi

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Fotos: Grupo Mass