Vero Lozano atraviesa una etapa de cierre en la vida familiar: su hija Antonia terminó la secundaria y la conductora de Telefe, de 56 años, aprovechó el momento para repasar cómo fue criarla mientras sostenía un programa diario.

Ese repaso surge de dos materiales que se conocieron casi al mismo tiempo, una charla con Teleshow y un registro casero que mostró el propio ciclo. Entre ambos queda a la vista cómo se acomodó una agenda televisiva a la vida de una niña que fue creciendo al ritmo de las grabaciones.

Durante su infancia, la adolescente solía acompañar a su mamá a los distintos programas de televisión y era habitual verla detrás de cámaras, mientras la conductora cumplía con sus compromisos laborales. Desde muy chica, la niña estuvo familiarizada con el mundo de la televisión y los estudios de grabación, donde compartía momentos con su mamá y se convertía en una presencia muy querida por el equipo de trabajo.

Vero Lozano junto a su hija Antonia.

Vero Lozano: crianza y trabajo en el estudio

Vero Lozano recordó, en una entrevista con el medio de espectáculos de Infobae, que su hija era una nena de corta edad cuando Cortá por Lozano salió al aire en 2017 y que solía pasar ratos en el set con una compañera de clase. Cuando la emisión abordaba al principio casos de femicidios y otros temas policiales, la madre le pedía que se retirara con una frase que resume esa etapa: "Antonia, ahora no podés estar acá".

La pequeña se iba y regresaba más tarde, según relató, cuando el contenido pasaba a ser más alegre. Con el tiempo, y a medida que la niña creció, aquella convivencia entre el set y la infancia derivó en una rutina más ordenada: ella aprendió a ordenar sus tiempos y hoy reserva un momento para prepararle la vianda y acercarla al colegio. No alcanza a buscarla a la salida, pero comparte con su hija las salidas a pilates y la acompaña a hockey.

Al hablar del crecimiento de la adolescente, la presentadora describió esa etapa como una mezcla de ternura y nostalgia. Antonia transita su último año de clases, y cada vez que su mamá prepara una vianda se detiene a pensar en que la costumbre está por terminar.

Ese lazo ya se había visto el 2 de junio de 2026, cuando Antonia cumplió 17 años y su mamá publicó un video con fotos de su crecimiento desde la infancia, acompañado por un mensaje en el que le agradecía lo aprendido a su lado. Los seguidores destacaron el parecido físico entre ambas y la complicidad que muestran en las redes.

Vero Lozano y su hija Antonia en una cena familiar.

Vero Lozano: la última lunchera de Antonia

Vero Lozano llegó movilizada al programa del viernes 27 de noviembre, último día de clases de su hija, y decidió mostrar un video que había grabado con su celular esa jornada. El magazine lo difundió en pantalla, con un zócalo que anunciaba que Antonia se recibía, y también en su cuenta oficial X (ex Twitter). Los integrantes del panel siguieron el registro entre risas y gestos de sorpresa.

En la secuencia, la conductora se despide de la lunchera con cariño y bromea con su costumbre de registrarlo todo: deja el termo y su hija se marcha. Ese día había armado fideos con carne y una milanesa napolitana con papas fritas, según contó al repasar el menú. En la puerta, otras mamás también dejaban las de sus hijos, de los distintos niveles, y la presentadora reconoció que va a extrañar ese espacio de su día, una despedida que calificó de fuerte.

Para ella se trata de un ciclo que se cierra, el mismo que empezó en el jardín de infantes y siguió con la primaria y la secundaria. En la gran mayoría de los casos le llevaba la comida al mediodía para que llegara más caliente, ya que su trabajo queda cerca. Junto con el almuerzo dejó una carta y la promesa de acompañarla en 2027 hasta la facultad, a lo que su hija respondió con un pedido de que no lo hiciera. Antonia continuará con sus estudios.

Con la última lunchera guardada, Vero Lozano y su hija Antonia dejan atrás una rutina compartida que fue de las tardes en el estudio de Telefe a la puerta del colegio. La relación entre madre e hija seguirá ahora con otra agenda, la de los estudios universitarios que la adolescente emprenderá.