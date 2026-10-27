Vero Lozano mostró cómo es por dentro su camarín privado: living, espejo con luces y alfombra

Lejos del estereotipo de los espacios funcionales y fríos de la televisión, el camarín privado de Verónica Lozano se presenta como un auténtico estudio de interiorismo. La conductora de MasterChef Kids abrió las puertas de su refugio personal en los estudios y dejó al descubierto una estética muy cuidada, donde cada objeto deco, mueble y revestimiento fue seleccionado con criterio estético. Con un formato dinámico y distinguido, la figura principal del ciclo mostró los rincones de un espacio que prioriza el confort sin resignar el buen gusto.

Vero Lozano mostró su camarín de MasterChef Kids

El camarín de Vero Lozano: alfombra persa, terciopelo rojo y estética vintage

El corazón del camarín de Vero Lozano funciona como un living sofisticado de impronta ecléctica. El piso está jerarquizado por una gran alfombra de diseño clásico con guardas ornamentales que aporta calidez y delimita con precisión el área de descanso. Contra una pared de tono gris pizarra oscuro, un sillón capitone tapizado en terciopelo rojo furioso se roba todo el protagonismo visual, generando un contraste audaz y moderno.

Vero Lozano apostó por alfombras y sillones para su camarín

A su lado se ubica un sillón de líneas vintage con apoyabrazos de madera lavada y detalles dorados, acompañado por una mesa ratona de estructura metálica negra y líneas depuradas. En los laterales, la iluminación ambiental se resuelve con lámparas de pie de diseño industrial y pantallas negras. Sobre una consola oscura contigua, la conductora apoyaba apilados los libros de cocina de Damián Betular: "Traje los libros para regalarle a los chicos", detalló entre risas.

Los detalles del camarín de Vero Lozano: estética de autor y detalles textiles en las paredes

La propuesta decorativa de Vero Lozano rompe con los esquemas tradicionales de los camarines al incorporar elementos propios de la escenografía y el arte textil. En el muro principal se destacan estandartes colgantes de terciopelo con bordados de insignias y alusiones a la gastronomía, escoltados por apliques de luz focal que bañan la pared de acentos cálidos.

El sector beauty del camarín de Vero Lozano

Este juego de texturas —que mezcla metales oscuros, maderas naturales y géneros pesados como el terciopelo— logra una atmósfera envolvente, teatral. Cada elemento conversa armónicamente con el resto, creando un clima único que invita a la charla distendida, al descanso y a la pausa necesaria entre cada jornada intensa de grabación.

Así es la estación beauty profesional y rincón gourmet funcional en el camarín de Varo Lozano

El sector dedicado a la imagen personal cuenta con un gran espejo rodeado por luces de camarín que aseguran una iluminación perfecta para el maquillaje. A pocos metros, el espacio incorpora una moderna barra auxiliar en color blanco con una pequeña heladera bajo mesada y una estantería alta de madera clara de diseño nórdico.

Vero Lozano mostró el camarín en sus redes sociales

Este sector funciona como un espacio de café perfectamente equipado con vajilla de cerámica artesanal minimalista, tazas apiladas y una cafetera automática. Demostrando su costado más cotidiano, la conductora toma un cuenco y muestra el detalle saludable de la tarde: "Y acá bueno, tengo granola para picar algo rico".

Pensado para optimizar los tiempos de grabación, el camarín suma tecnología de manera sutil. Sobre la mesada principal descansa un monitor plano que transmite en tiempo real todo lo que sucede en el set principal, permitiendo seguir de cerca cada instancia de la competencia. Entre estantes ordenados, detalles deco y un clima relajado, el espacio refleja a la perfección la elegancia y el estilo inconfundible de Vero Lozano.