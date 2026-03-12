Vero Mendoza, maquilladora: "En Lollapalooza el maquillaje trasciende lo visual y se vive con libertad"

El maquillaje ya no es solo un complemento del look: en los grandes festivales de música se convirtió en una forma de expresión tan potente como la ropa o los accesorios. Con la llegada del Lollapalooza Argentina 2026, el beauty vuelve a tomar protagonismo entre los fanáticos que buscan destacarse con propuestas llenas de brillo, color y personalidad.

Brillo, color y delineados gráficos: así serán los maquillajes del Lollapalooza 2026

El Lollapalooza Argentina 2026 se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y reunirá a artistas internacionales y locales como Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Paulo Londra, entre otros nombres del line up. Pero además de la música, el evento se convirtió en una verdadera pasarela de estilos donde los asistentes experimentan con maquillaje y estética personal.

Sabrina Carpenter, la artista más esperada del Lollapalooza 2026

Según explicó Verónica Mendoza, el fenómeno responde a un cambio generacional en la manera de entender la belleza. "El maquillaje trasciende lo visual: es una forma de expresión artística donde cada persona puede mostrar quién es. Un festival como Lollapalooza se vuelve un punto de encuentro para vivirlo con libertad y autenticidad, divirtiéndonos un poco y saliendo de lo clásico o del street style diario", remarcó la maquilladora de Natura Argentina.

Así serán los maquillajes del Lollapalooza 2026

A diferencia del maquillaje cotidiano, los festivales habilitan una estética más experimental y performática. En lugar de buscar naturalidad, predominan las propuestas con alto impacto visual, pensadas para destacarse entre la multitud y acompañar el espíritu del Lollapalooza.

Entre las tendencias que suelen verse en este tipo de eventos aparecen: delineados gráficos, sombras metalizadas, glitter y labios con gloss o texturas brillantes. De esta manera, el maquillaje también combina con el universo estético de los artistas. Los fans reinterpretan códigos visuales de sus ídolos y los adaptan a su propio estilo.

Los delineados que brillarán en el Lollapalooza 2026

Guiños a los 2000 y mucho color: los looks que marcarán el Lollapalooza de 2026

Vibra Real

Se trata de un look que pone el foco en los delineados de colores como gesto de identidad. La idea es que el trazo sea protagonista, en especial en tonos intensos como el violeta metalizado, para crear un maquillaje con presencia, pensado para quienes disfrutan destacarse y vivir el festival como si estuvieran en su propio escenario.

Vibra Glow

Es este caso es un maquillaje que apuesta al color y luminosidad. Con sombras rosadas como punto central, el look busca transmitir energía y actitud, ideal para quienes quieren llevar un estilo vibrante que acompañe el ritmo de los shows.

Los maquillajes Vibra Real y Vibra Pop

Vibra Pop

El make-up está inspirado en la estética pop y en la potencia visual del color. El delineado rosa mate se convierte en el detalle principal de un maquillaje que celebra el brillo, la diversión y el espíritu que caracteriza a este tipo de eventos.

Vibra Astral

Por último, esta opción propone una estética más escénica y futurista. Con líneas definidas y un delineado intenso como base, el look invita a experimentar con el maquillaje como una forma de creación personal, reinterpretando tendencias con una impronta propia.

Todas estas propuestas podrán realizarse durante el Lolapalooza 2026 en el Espacio Natura, pensado como un punto de encuentro para quienes quieran sumar color, brillo y creatividad a su look.