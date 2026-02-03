Nicole Neumann reveló su rutina de maquillaje: “Un no make up con dos truquitos para que dure más”

Nicole Neumann llamó la atención en las redes sociales con un tema alejado a la moda. Esta vez, la empresaria cosmética compartió con sus seguidores el paso a paso de su maquillaje diario y reveló cuáles son los "truquitos" para obtener un resultado natural, fresco y duradero.

Así es el makeup diario y glowy de Nicole Neumann

Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar cómo es su maquillaje de todos los días y compartir una serie de tips clave para lograr un makeup no makeup de manera simple y efectiva. En esta oportunidad, la modelo dejó de lado los looks llamativos y de estilo boho chic para centrarse en consejos beauty.

Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de dos millones de seguidores, la modelo logró despertar rápidamente el interés de quienes buscan una rutina práctica y natural. "Un make up 'no make up' pero con 2 'truquitos' para que dure más y se vea bien fresco todo el día", escribió junto al video. Asimismo, aprovechó para recomendar su línea de belleza consciente y skin care, y algunos de sus productos favoritos de la misma. "No le cuenten a nadie y guárdalo", concluyó su mensaje.

Nicole Neumann

Nicole Neumann y el paso a paso para un maquillaje fresco que dure varias horas

En el clip, Nicole Neumann comienza diciendo que para obtener una piel fresca y luminosa no hace falta cargarla con muchas productos sino que lo fundamental es la preparación del rostro. Por esta razón, revela que el primer paso es fundir un serúm junto a una base, ambas de texturas livianas, para lograr ese efecto glowy. Además, destaca que la idea principal es realzar los rasgos sin sobrecargar, logrando un efecto que se mantenga intacto durante varias horas.

Como segundo paso, Nicole Neumann muestra que se debe colocar un rubor claro y "bien natural" en la zona de los pómulos para dar un efecto "lifting" en la cara. El tercero es unificar el tono de las ojeras, por lo que explica que prefiere una bb cream por el efecto liviano que brinda. El cuarto es usar gel de cejas ya que las deja como si estuvieran laminadas y le brinda ese toque trendy al maquillaje. Quinto paso y anteúltimo, la conductora mostró que usa una máscara de pestañas de color negro para destacar su mirada.

Nicole Neumann

Durante el video, Nicole Neumann comenta que no le gusta sellar los productos líquidos y en crema con polvo compacto porque le resecan la piel pero que este último tiempo encontró uno que cumple sus expectativas. Aún así, muestra que sólo lo usa en puntos estratégicos: en las ojeras, a los costados de la nariz, frente y mentón. Por último, revela que el tip infalible es usar una bruma hidratante para fijar todo el proceso.

"Súper fresh e ideal para una reunión laboral o familiar", se la escucha decir al final. No es casualidad que Nicole Neumann haya elegido un makeup no makeup para su rutina de belleza ya que se trata de una técnica que pisa fuerte este 2026 y se consolida como una de las grandes tendencias del momento. La misma basa en unificar el tono de la piel, aportar luminosidad estratégica y definir sutilmente ojos y labios, dando la sensación de un rostro al natural, pero cuidado y prolijo.

En su publicación, la top model hizo hincapié en la importancia de elegir productos de larga duración y con textura ligera para que el maquillaje logre una "segunda piel" sin mucho esfuerzo. También destacó pequeños trucos, como sellar sólo las zonas necesarias y evitar el exceso de polvo, para mantener un acabado liviano y natural. De esta manera, Nicole Neumann reveló su rutina de maquillaje y realizó un "makeup no make up con dos truquitos para que dure más".