Vero Mendoza, maquilladora: “El rubor y las texturas en los labios son herramientas para contar historias, no solo para embellecer”

Durante años el rubor fue un detalle sutil dentro del maquillaje, pero hoy se convirtió en uno de los grandes protagonistas. En la última edición de BAFWEEK, el equipo liderado por la maquilladora Vero Mendoza apostó por tonos bordó, rojo y coral aplicados estratégicamente en los pómulos para construir una narrativa emocional en el rostro.

La idea es que el rubor deje de ser un toque tímido para convertirse en un gesto expresivo que acompañe el concepto de cada colección. “El rubor y las texturas en los labios son herramientas para contar historias, no solo para embellecer”, explicó Mendoza sobre la filosofía detrás de estos looks.

En las pasarelas de marcas como Sadaels, Mishka y Velasco, el rubor se utilizó en progresión: más intenso en el centro del pómulo y difuminado hacia las sienes, creando un efecto natural pero con fuerte impacto visual.

Rubor y texturas

Piel natural y luminosa: el auge del “skinimalism”

Otra de las claves del maquillaje actual es la piel ligera y luminosa. Las bases pesadas quedan atrás para dar paso a acabados frescos que dejan ver la textura real del rostro.

Esta estética se vincula con el movimiento conocido como skinimalism, que promueve rutinas de belleza más simples y una piel que respire. En la pasarela, en donde el equipo de Vero Mendoza participó, esto se tradujo en bases ligeras combinadas con rubores estratégicos y pequeños acentos de color —plata, negro o rojo— que funcionan casi como accesorios del look. El resultado es un maquillaje moderno que busca realzar la belleza natural en lugar de ocultarla.

El auge del skinimalism

Los labios también ganaron protagonismo, pero desde un enfoque diferente. En lugar de un acabado uniforme, los maquilladores experimentaron con mezclas de texturas. Mate, satinado y acabados aterciopelados se fusionaron para lograr labios con mayor dimensión visual y bordes suavemente difuminados.

Pampita, Zaira Nara y Selena Gómez ya adoptaron esta tendencia

Lo que ocurre en las pasarelas suele reflejarse rápidamente en alfombras rojas y redes sociales. Varias figuras internacionales ya adoptaron el rubor protagonista y los labios con textura.

Entre ellas se destacan Hailey Bieber, que popularizó el llamado “strawberry blush”, y Selena Gomez, quien suele apostar por pieles naturales con rubores visibles en tonos rosados y coral. También Kendall Jenner incorporó esta técnica en varias alfombras rojas recientes.

Selena Gómez

En Argentina, varias figuras del espectáculo también adoptaron esta estética. Modelos y conductoras como Pampita suelen apostar por piel luminosa y rubores visibles para lograr un efecto fresco y natural. Lo mismo ocurre con Zaira Nara, que combina bases ligeras con rubores cálidos para resaltar el rostro.

Pampita

Zaira Nara

En el universo fashion, empresarias y referentes de estilo como Juliana Awada también adoptaron la tendencia del maquillaje natural con rubores suaves y labios con textura, una estética que acompaña la actual búsqueda de looks más relajados y auténticos.

Juliana Awada

La propuesta vista en BAFWEEK confirma que el maquillaje ya no es solo un complemento estético, sino una herramienta creativa que acompaña la narrativa de la moda. Color, textura y piel natural se combinan para construir looks que transmiten emociones y reflejan el espíritu de cada colección, tal como lo expresó Vero Mendoza.

