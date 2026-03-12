Lollapalooza 2026: todo lo que hay que saber para asistir al gran evento en la Argentina

El Hipódromo de San Isidro vuelve a pintarse de colores y llenarse de los mejores artistas pop del momento. El Lollapalooza 2026 comienza el viernes 13 de marzo, y durará hasta el domingo 15 de marzo, inclusive. Artistas como Sabrina Carpenter, Chapell Roan y Paulo Londra se presentarán en los escenarios más importantes, en una nueva jornada del festival de música internacional más observado por todos. En su cuenta de Instagram, dieron algunos de los detalles que los fanáticos deben saber como precaución.

Durante el 13, 14 y 15 de marzo, se llevará a cabo el Lollapalooza 2026, en el Hipódromo de San Isidro. Muchos de los usuarios notaron en el mapa compartido por el evento que hubieron algunas acomodaciones de los cuatro escenarios que siempre se realizan. Esto provocó susto entre los fanáticos, quienes comenzaron a cuestionarse sobre cómo se distribuirían las cosas. Según dieron a conocer, las puertas se abren a las 12:30hs, y las boleterías una media hora antes. Los que adquirieron entrada pueden encontrar estacionamiento para sus autos en los alrededores o para las bicicletas, además de una gran cantidad de colectivos que pasaran durante esos días.

El Kidzapalooza, más conocido como el área para los más chicos, se muda al epicentro del predio, reforzando su integración en el corazón del festival, y separando aún más algunos escenarios para que no se mezclen los sonidos. El lugar presentará baños en diferentes puntos y puestos de hidratación para todos los presentes. Además, agregaron puestos de lockers que se pueden usar de manera gratuita para guardar las cosas de los fanáticos durante el evento. Según la grilla, los tres días están preparados para su finalización a la 1am, dejando tiempo para que los presentes puedan dejar el predio y tomar su transporte de regreso.

Algunos artistas ya llegaron a la Argentina

El Lollapalooza 2026 reúne a los mejores artistas pop del momento, en cuatro escenarios de lujo, para que sus fanáticos vivan un fin de semana a pura música. Entre los nacionales que se presentarán se destaca Paulo Londra, Turf, Ángela Torres, Yami Safdie, Soledad Pastorutti y Six Sex, entre otros. Sin embargo, muchos de renombre tuvieron que viajar hacia la Argentina para presentarse por primera vez. En las redes sociales, comenzó la emoción con la llegada de algunos de ellos.

En X e Instagram, recorrieron los videos de Addison Rae, Katseye, Lorde, Danny Ocean, Tyler, The Creator y Joe Keery en el país, ya sea en el aeropuerto de Ezeiza como disfrutando de un partido de Boca. Muchos de ellos se presentan en el primer día, mientras que la artista más esperada, Sabrina Carpenter, llegará para el domingo 15 de marzo.

El Lollapalooza vuelve a la Argentina para un nuevo fin de semana a puro pop, música y colores. Los fanáticos comenzaron a mostrar su emoción en redes sociales, mientras que los artistas hacen su llegada épica al país. Desde la cuenta oficial de Instagram, compartieron un poco de la información clave que todos deben saber antes de asistir al gran evento, y anunciaron algunos nuevos cambios para la comodidad de los que irán durante los tres días.

