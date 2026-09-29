Antonela Roccuzzo deslumbró con un look total black que combina elegancia y sensualidad

Antonela Roccuzzo sorprendió con un look que combina elegancia, modernidad y un toque de sensualidad. Mediante su red social, la esposa de Lionel Messi compartió imágenes de su outfit, volvió a demostrar su particular estilo y cosechó una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores.

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia con un sofisticado look sastrero

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar su estilo sofisticado con un conjunto total black que equilibra prendas de sastrería con un detalle sensual. La empresaria eligió un estilismo en color negro de estilo moderno, elegante y versátil.

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 41 millones de seguidores, Antonela Roccuzzo lleva un blazer negro de corte sastrero, con solapas clásicas, estructura marcada en los hombros y un calce ligeramente entallado. La prenda aportó el costado más elegante y formal del conjunto, al mismo tiempo que funcionó como tercera pieza para darle mayor presencia al look.

Antonela Roccuzzo

Debajo, Antonela Roccuzzo sumó un body negro de escote pronunciado, uno de los detalles que le dio sensualidad al outfit. El escote, de líneas curvas, deja parte del pecho al descubierto y genera un contraste con la estructura más sobria del blazer. De esta manera, la empresaria combinó una pieza asociada a la sastrería clásica con otra de estética más femenina y sugerente.

El conjunto total black se completó con un pantalón sastrero en tono negro wide leg y de tiro alto, que alarga visualmente la silueta y refuerza el aire sofisticado del look. La elección de Antonela Roccuzzo no es casualidad ya que el volumen de los diseños genera un interesante equilibrio mientras que el monocromo permite que todas las prendas se integren en una misma propuesta.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo apostó por la tendencia del total black

El total black es uno de esos recursos que se mantiene vigente temporada tras temporada. Más allá de su carácter clásico, vestir de negro de pies a cabeza permite jugar con diferentes texturas, volúmenes y siluetas para conseguir un resultado contemporáneo.

En este caso, Antonela Roccuzzo apostó por una combinación que reúne algunas de las tendencias más fuertes de la moda actual: sastrería, pantalones wide leg y prendas de inspiración lencera o de escote marcado. El resultado es un look que puede adaptarse tanto a una ocasión elegante como a una propuesta más relajada dependiendo de los accesorios y el calzado.

Antonela Roccuzzo apostó por la tendencia del total black



Para completar el look, Antonela Roccuzzo eligió joyería delicada en tonos dorados, con una cadena corta de color dorado y aros con sutiles brillos que aportaron luminosidad sin quitar protagonismo al conjunto. El pelo suelto y el maquillaje en tonos tierra acompañó la estética minimalista de su propuesta.

Así, Antonela Roccuzzo deslumbró con un look total black que combina elegancia y sensualidad. La modelo encontró el equilibrio perfecto entre la sofisticación de la sastrería y el atractivo de un escote protagonista, demostrando que el clásico negro puede renovarse a través de la combinación de prendas y estilos.