El viaje secreto a Italia que Macri y Lola Teuly hicieron hace meses y selló su noviazgo

Los rumores ya sonaban con timidez desde mediados de enero, tan sólo semanas después de que Mauricio Macri y Juliana Awada anunciaran el final de quince años de relación, con un matrimonio y una hija de catorce años incluidos. Preservar la salud emocional de Antonia fue la lógica postura de ambos, y así, después de pasar la Navidad todos juntos en Villa La Angostura, la ruptura se oficializó.

Pero el corazón del expresidente no estaba a la deriva ni mucho menos, y entre las sombras y el silencio comenzó a filtrarse el nombre de una supuesta nueva compañera de vida: Dolores Teuly; Una mujer que no por nada lo acompañó el 16 de enero a dar clases de liderazgo en la Universidad de Bolonia, en el norte de Italia, una invitación que a ella la emocionó y que sentó las bases de lo que hoy es una realidad absoluta: ‘Lola’ Teuly es la nueva novia de Mauricio Macri.

¿Quién es la enigmática ‘Lola’ Teuly; el nuevo amor de Mauricio Macri?

De 46 años de edad y bajísimo perfil, Lola es parte de una tradicional familia del Tortugas Country cuyo apellido algunos recordarán de cuando su hermano, Agustín Teuly, fue uno de los primeros novios de Juana Viale. Abocada a su emprendimiento de alfombras para exteriores e interiores, QI Rugs, muy elegido por las celebrities según se ve en las redes, Lola está desde hace tiempo vinculada con el círculo íntimo de Mauricio, ya que formó parte del equipo de Ceremonial y Protocolo cuando Macri asumió como presidente, y hasta llegó a ser asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia.

Tiempo atrás, Teuly formó parte del equipo de Ceremonial y Protocolo cuando Macri asumió como presidente.

Cómo nació el romance entre el expresidente y su actual pareja

Todo surgió a partir del romance en paralelo de la modelo Milagros Schmoll, muy amiga de Dolores Teuly, con el dirigente del PRO y máximo hombre de confianza de Mauricio, Fernando de Andreis. Algunos sostienen que ambas relaciones nacieron y se cristalizaron casi en forma simultánea, y que incluso hubo algunas salidas de a cuatro.

Anteriormente, Dolores Teuly estuvo casada en los años 2000 con el exmodelo Martín Mainero, con quien tuvo dos hijos y vivió algunos años en México, ya que él se desempeñó como consejero y en cargado de asuntos cultura les de la embajada argentina en la capital azteca. Más cerca no en el tiempo, tuvo a su tercer hijo (una nena) fruto de su relación con el productor audiovisual Gastón Cami, el hijo de la ex mannequin Graciela Massanés.

De 46 años y bajísimo perfil, Lola tiene su emprendimiento de alfombras para exteriores e interiores, QI Rugs.

El ya mencionado bajo perfil de Teuly la salvaguardó de ser vinculada mucho tiempo antes con Mauricio. El martes 3 de marzo, de hecho, Lola participó al igual que Macri del cumpleaños del PR Leo Mateu en el restó Maro, de la Costanera. Sigilosos, casi que ni se cruzaron durante la ve lada: Lola llegó con Milagros Schmoll y compartió una divertida mesa junto a Ginette Reynal, Alejandro Agote, Máximo Petracchi y su mujer, Ana Pérez Bustos.

Por ese entonces, la ola de rumores vinculaba a Macri con otras candidatas como Natalia Graciano -también presente en dicha fiesta- o la modelo Chloé Bello. Todas alternativas que encubrían el verdadero deseo de sus intenciones, y que ahora el romance entre Mauricio Macri y Dolores Teuly emergió como una verdad irrefutable.

"Nos estamos conociendo. Todo muy lindo", contó Macri sobre Lola Teuly, su nueva pareja.

Qué dijo Macri sobre su nueva novia

“Nos estamos conociendo. Todo muy lindo”, le respondió el propio Macri al periodista Ángel de Brito ni bien estalló la noticia. Decidido a reconstruir su vida sentimental, el veredicto del propio Mauricio termina con las especulaciones sobre sus presuntas pretendientes. Incluso, algunas voces oportunistas deslizan que el anuncio va de la mano con sus renovadas expectativas políticas, y que Lola sería “la nueva Juliana” para la campaña 2027. Sean cuales fuesen las razones, el nombre de la ganadora ya no tiene vuelta atrás. Lola Teuly es la elegida, y sin dudas que por algo será…

Texto: Carlos Cervetto.