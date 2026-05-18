Así será el menú de los Martín Fierro 2026

En medio de un clima de tensión y rumores previos a los Martín Fierro 2026, se filtró el menú que los más de 600 invitados degustarán esta noche en el Hotel Hilton Buenos Aires. Lo que en un principio parecía ser una simple elección gastronómica se convirtió en el centro de atención de todos . El menú, diseñado por destacados chefs, promete sorprender con sabores innovadores y presentaciones sofisticadas.

Mientras los invitados comienzan a llegar al hotel, la expectativa por quiénes serán los galardonados y quiénes se quedarán afuera aumenta. Sin embargo, el menú parece robarse toda la atención, convirtiéndose en el tema principal de conversación antes del evento. La lista de platos filtrados incluye sabores atrevidos y técnicas culinarias modernas, que apuntan a una noche llena de sorpresas.

Esta es la entrada que tendrá Martín Fierro

La comida de los Martín Fierro 2026 fue revelada en un programa de El Trece, Puro Show, que dio a conocer el menú completo. Los responsables del diseño del menú, los chefs Emiliano Sabino y Elisa Tolosa, buscan ofrecer una experiencia gastronómica única. La propuesta incluye platos que desafían los gustos tradicionales, con combinaciones innovadoras y presentaciones elegantes.

Martín Fierro//Archivo

La entrada, que promete ser un plato de mucho glamour, está compuesta por un compacto de queso especiado, cremoso de coliflor tostado y hongos, chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco de lima. Los detalles en la presentación resaltan la sofisticación del evento, buscando impresionar a los invitados con sabores refinados, frescos y técnicas contemporáneas. Este plato refleja la intención de combinar ingredientes de temporada con un toque creativo y moderno.

Martín Fierro//Archivo

Martín Fierro consta de un elegante primer plato y un delicioso postre

El plato principal de la ceremonia será uno de los puntos altos de la noche, con un lomo de novillo en camisa de panceta casera, acompañado de espárragos, habas, boniato ahumado y aceite herbáceo. Este plato refleja la apuesta por ingredientes de temporada y técnicas culinarias modernas, buscan destacar lo mejor de la gastronomía local con un toque de innovación. La elección del chef Emiliano Sabino busca sorprender a los asistentes con un plato contundente y lleno de sabor, que además representa la elegancia del evento. La combinación de sabores busca reflejar la sofisticación y audacia del menú, en línea con la temática de innovación del evento. La expectativa por su degustación crece conforme se acerca la noche.

El evento en el Hotel Hilton Buenos Aires, no solo busca deleitar a los invitados, sino también transmitir una imagen de exclusividad y vanguardia. La propuesta de Emiliano Sabino apuesta por ingredientes frescos, técnicas modernas y una presentación cuidada que resalta la creatividad del equipo gastronómico. La elección de platos que combinan tradición e innovación refleja las intenciones de los organizadores de destacar en todos los aspectos.

Martín Fierro//Archivo

Finalmente, el postre será el cierre dulce y sofisticado de la velada de los Martín Fierro 2026: un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas sobre un financier de lima. Esta propuesta busca ofrecer un final delicioso y elegante, en sintonía con la temática de innovación del menú.