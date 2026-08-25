Qué es de la vida de Antonella y Agostina Alarcón, las hijas de Claribel Medina y Pablo Alarcón

Claribel Medina y Pablo Alarcón vuelven a estar en el centro de la escena, no solo por su trayectoria artística compartida, sino también por el legado familiar que construyeron junto a sus hijas. En un presente marcado por proyectos propios, la vida de Antonella y Agostina refleja cómo cada una eligió desarrollarse con identidad propia. Con raíces en un hogar de artistas, ambas crecieron rodeadas de creatividad y disciplina, lo que les permitió definir proyectos personales que hoy se consolidan en ámbitos muy diferentes.

Antonella y Agostina, las hijas de Claribel Medina y Pablo Alarcón viven un presente cargado de experiencias propias

Claribel Medina y Pablo Alarcón vuelven a escena, no solo por su trayectoria artística compartida, sino también por su legado familiar, Antonella y Agostina. En un presente marcado por nuevos proyectos y caminos distintos, las hijas de los actores reflejan cómo cada una eligió desarrollarse con identidad propia. Con raíces en un hogar de artistas, ambas crecieron rodeadas de creatividad y disciplina, lo que les permitió definir proyectos personales que hoy se consolidan en ámbitos muy diferentes.

Antonella y Claribel Medina

La primera hija de los artistas eligió una vida vinculada a la naturaleza y la ciencia. Se formó como bióloga y guía de montaña certificada, desarrollando actividades en Argentina que combinan conocimiento académico y práctica en entornos extremos. Entre sus proyectos se destacan cursos de primeros auxilios en zonas rurales y expediciones en la Cordillera de los Andes. En 2025 se preparaba para liderar una travesía en Mendoza, con el desafío de escalar una montaña de más de 5.000 metros.

Por su parte, Agostina tomó un rumbo diferente. Tras varios intentos de insertarse en el medio artístico en Buenos Aires, en 2021 decidió trasladarse a Miami. Allí encontró nuevas oportunidades y redefinió su identidad. En una entrevista con La Nación, en 2025, explicó que la dificultad para conseguir trabajo estable en Argentina fue determinante en su decisión. “Hay que estar muy preparado y hay muy buenos artistas. Creo que hay un lugarcito para todos”, comentó.

Agostina, la hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón

Una vez instalada en Estados Unidos, la hija segunda hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón optó por cambiar su nombre a Maia y utilizar el apellido Marabotto, correspondiente al apellido real de su padre. En redes sociales, sin embargo, se presenta como Sindy Nero Live, un personaje con el que realiza entrevistas callejeras y genera contenido audiovisual. A través de esta faceta artística, mantiene el vínculo con las artes escénicas, aunque desde un formato distinto y con un estilo propio.

Entre la ciencia y el arte: Los caminos que eligieron seguir Antonella y Agostina

La vida en Miami le permitió a Agostina explorar nuevas experiencias laborales. Trabajó como bartender y bailarina en el reconocido Mango’s Tropical Café, frente a la playa de Miami Beach, y conoció de cerca las dificultades que enfrentan quienes buscan ganarse un lugar Estados Unidos. “Sin papeles, todo lo que uno piensa que es el sueño americano, no se puede realizar. Son todas cosas muy caras y para ahorrar ese dinero tal vez estás años”, reflexionó la hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón.

Agostina, la hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón

A través de su personaje Sindy, Agostina interactúa con transeúntes y busca generar momentos de humor y cercanía. En sus redes sociales comparte videos en los que invita a “encontrar el amor juntos” o simplemente a disfrutar de una charla espontánea. Esta propuesta le permitió mantenerse activa en el mundo artístico, aunque con una identidad reinventada y lejos del país donde nació.

En este contexto, la artista contó que para su madre fue difícil aceptar la distancia durante un tiempo, pero lograron sobrellevarlo con llamadas y regalos creativos. Antonella y Agostina, las hijas de Claribel Medina y Pablo Alarcón representan dos trayectorias diferentes pero complementarias. Mientras una se dedica a la ciencia y la naturaleza en Argentina, la otra explora nuevas formas de expresión artística en Estados Unidos. Ambas reflejan la influencia de un hogar marcado por el arte, pero también la decisión de construir vidas independientes.

Antonella, la hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón

Antonella y Agostina, las hijas de Claribel Medina y Pablo Alarcón, crecieron en un entorno artístico que les brindó herramientas para definir sus propios caminos. Una se orientó hacia la ciencia y la naturaleza en Argentina, consolidando su perfil como bióloga y guía de montaña. Por su parte, la menor de las hermanas decidió instalarse en Estados Unidos para desarrollar propuestas vinculadas a la actuación y la creación de personajes.

VDV