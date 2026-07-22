Pablo Alarcón contó la noble razón por la que decidió hacer tres películas completamente gratis

En una entrevista exclusiva con Marcelo Polino en Caras Glam, programa de Caras TV, el reconocido actor Pablo Alarcón contó que hizo tres películas gratis y explicó los motivos. Además, el artista anunció un proyecto innovador que tiene en marcha y que, sin duda, dará que hablar en el medio artístico y en sus seguidores.

Pablo Alarcón contó que hizo películas sin cobrar

Con una carrera que abarca destacados filmes como El profesor Hippie, En mi casa mando yo, Los muchachos de antes no usaban gomina, Más allá del sol, El grito de Celina, entre otros, Pablo Alarcón ha dejado una huella imborrable en la pantalla grande y pequeña. Su versatilidad como actor, su compromiso con el arte y su constante búsqueda de nuevos desafíos le han permitido consolidarse como una figura respetada y admirada en el medio. Sin embargo, en esta etapa de su vida profesional, sorprende con iniciativas que reflejan su interés por innovar y explorar nuevos formatos de producción audiovisual, en línea con las tendencias actuales del mercado digital.

Pablo Alarcón en Caras Glam//Caras TV

Durante la entrevista con Marcelo Polino, el actor reveló que se ha adaptado a las nuevas formas de producir contenido y ha incursionado en las ficciones verticales, un formato especialmente diseñado para plataformas móviles como celulares y tablets. “Hice una película vertical que ganó premios”, comenzó contando Pablo.

Asimismo, el artista indicó que detrás de su decisión de participar en este tipo de producciones, hubo una causa noble que lo motivó. “El año pasado hice tres películas, y todas de forma gratuita. Me llamaron gente que no tiene plata para colaborar e hice tres. Una de ellas ganó un premio en un festival”, contó con orgullo.

Pablo Alarcón con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Pablo Alarcón anunció su nuevo proyecto

Pero las sorpresas no terminaron allí, Pablo Alarcón anunció que tiene en marcha un nuevo proyecto que promete sorprender a sus seguidores y a todos los interesados en las nuevas formas de narrativa audiovisual. “Tengo un proyecto para hacer una serie vertical. Voy a trabajar como actor y la estoy tratando de producir”, comentó con entusiasmo, dejando en claro su intención de involucrarse tanto en la actuación como en la producción.

Pablo Alarcón en Caras Glam//Caras TV

Alarcón expresó además su interés en recibir colaboraciones de su comunidad para monetizar y fortalecer este proyecto digital. “Toda la gente que quiera colaborar, le pido un cafecito”, dijo el actor en tono simpático, haciendo referencia a la herramienta de apoyo que muchas plataformas ofrecen para que los seguidores puedan agradecer y colaborar económicamente con sus creadores favoritos.

Estas declaraciones de Pablo Alarcón deja al descubierto una faceta más de su versatilidad y dedicación. No solo como actor de cine y televisión, sino también como productor, creador de contenido. Sus palabras y proyectos muestran a un artista comprometido con su tiempo, dispuesto a innovar, a colaborar y a explorar nuevas formas de contar historias en un mundo digital en constante cambio.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL