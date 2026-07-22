Pablo Alarcón recordó la repentina muerte de Mónica Jouvet y lo que le costó rehacer su vida

En una reciente entrevista concedida a Marcelo Polino en el programa Caras Glam(Caras TV), el reconocido actor Pablo Alarcón abrió su corazón y compartió detalles conmovedores sobre la trágica muerte de su gran amor, la actriz Mónica Jouvet, y cómo esa pérdida impactó profundamente su vida.

Pablo Alarcón: “Me costó mucho, muchos años sobrellevar la ausencia de Mónica”

El 8 de abril de 1981, Mónica Jouvet, en ese entonces pareja de Pablo Alarcón, salió del teatro Blanca Podestá después de interpretar la obra “Hay que salvar a los delfines”. Tomó un taxi Renault 12 para regresar a su hogar, minutos después sufrió un accidente fatal en la Avenida Córdoba y Junín de Buenos Aires. Un colectivo de la línea 109 impactó contra el vehículo en el que viajaba, un siniestro que la dejó en coma por 11 días y que finalmente le costó la vida el 19 de abril de ese mismo año.

Mónica Jouvet//Facebook

Durante la entrevista en Caras Glam, Alarcón rememoró ese momento con profunda tristeza: “Un momento muy duro y con mucha angustia, porque nos amábamos, éramos una pareja que habíamos estado en Italia unos cuantos años juntos y era una gran persona y bueno, pero me tocó a mí eso”. La pérdida de Jouvet fue un golpe devastador que lo marcó de por vida. “Me costó mucho, muchos años sobrellevar la ausencia de Mónica”, confesó.

Pablo Alarcón en Caras Glam//Caras TV

El actor relató que la muerte de su amada fue un accidente inesperado, una de esas tragedias que parecen sacadas de una película pero que en realidad forman parte de la cruel realidad. “Estaba esperando para cenar en casa. Había cocinado yo ese día y bueno, nada, cosas de la vida que nos toca. Y me han tocado varias veces”, contó.

Pablo Alarcón reveló lo que hizo para superar los duros golpes de la vida

Pablo Alarcón reveló que su vida no fue nada fácil y tuvo varios golpes, muertes, problemas de salud y alejarse del país en un momento brillante de su carrera. “Son cosas que me enseñaron a decir: 'Bueno, mira, estás mal, pero bueno, no te preocupes, te va a pasar. Estás bien, sí, pero tampoco te agaches demasiado de eso porque también todo pasará’”, explicó.

Pablo Alarcón//Caras TV

En este contexto, Marcelo Polino le preguntó si en algún momento había recurrido a la terapia para ordenar sus sentimientos, a lo que el artista respondió con sinceridad: “30 años”. La honestidad del actor refleja la importancia que tuvo esa búsqueda de ayuda en un momento crucial de su vida.

Pablo Alarcón y Mónica Jouvet comenzaron a salir en 1975, su amor creció entre luces, decorados y libretos. Estuvieron juntos por 6 años y hasta el día de hoy, el artista la recuerda con mucho cariño y nostalgia, así lo dejó claro en su testimonio para Caras Glam, el ciclo de entrevistas de Caras TV.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL