La vida de Ezequiel, el hijo de Antonio Laje, que eligió un camino muy distinto al de su padre

Antonio Laje construyó una extensa trayectoria en el periodismo televisivo, donde se consolidó como una de las figuras reconocidas de la actualidad. Sin embargo, su hijo Ezequiel decidió orientar su futuro hacia un ámbito completamente diferente. Lejos de los estudios de televisión y los micrófonos, el joven encontró en la música el espacio para desarrollar su vocación y comenzó a construir su propio recorrido artístico.

Antonio y Ezequiel Laje

Bajo el nombre de Leish, el joven se mueve entre el pop, el trap y la música urbana. A través de sus canciones y de las publicaciones que realiza en redes sociales, comparte los avances de su proyecto, que comenzó a presentar oficialmente en 2021. En una entrevista con Puro Show, el joven habló sobre esta faceta, explicó cómo fue contarle a su familia que quería dedicarse a la música y dio detalles de la relación que mantiene con su papá.

Quién es Leish, el hijo de Antonio Laje que apuesta por la música

Ezequiel Laje comenzó a desarrollar su proyecto musical bajo el nombre artístico de Leish, con una propuesta que combina elementos del pop y el trap. Entre sus canciones se encuentran "No Sé Qué Hacer", "Nunca Es Tarde", "Diferente", "Milis", "Moda", "Un Rato con Vos", "Químico" y "Placer Culposo". Con una estética vinculada a la moda y la cultura urbana, el joven también utiliza sus plataformas digitales para mostrar adelantos de sus trabajos y fragmentos de los procesos de grabación.

Durante la entrevista en Puro Show, contó que se involucra en distintas etapas de la creación de sus canciones y que no se limita a interpretarlas: "Las letras son mías. Los acordes también los hago yo, y yo también sé algo de producción, y entonces me produzco ahí en mi casa, y después se los llevo a un productor que tengo mío y él me ayuda a llevar como a otro nivel las canciones", explicó.

El apoyo de Antonio Laje a la carrera musical de su hijo

Uno de los temas que surgió durante la charla fue la reacción de Antonio Laje cuando Ezequiel Laje comenzó a mostrar interés por la música. Según contó el joven, no hubo una conversación puntual para anunciarle su decisión, sino que su papá fue descubriendo esa faceta a medida que lo escuchaba componer y cantar en su casa. "Se fue adaptando y él medio que siempre me apoyó con todo lo que me gusta", recordó sobre aquellos primeros momentos.

Ese acompañamiento también quedó reflejado en octubre de 2026, cuando el periodista participó en el video promocional de "Placer Culposo". En el clip, el artista aparece recostado en una reposera rosa mientras Antonio Laje se ubica detrás de él con distintos carteles escritos a mano que reproducen fragmentos de la canción. Sobre la personalidad de su papá, Leish reconoció que su carácter en la intimidad no es tan diferente de lo que muestra frente a las cámaras: "Es bravo. Muy correcto, muy serio", comentó entre risas. Sin embargo, aclaró que también tiene una faceta divertida y suele hacer chistes. Así, mientras el joven continúa desarrollando su carrera musical bajo el nombre de Leish, cuenta con el acompañamiento de Antonio en una elección profesional que lo llevó a construir un camino propio.