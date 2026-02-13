Así es Ezequiel, el talentoso hijo de Antonio Laje: cantante de trap, amante de la moda y viajes

Si bien Antonio Laje es una de las figuras más reconocidas del periodismo televisivo, su hijo Ezequiel eligió un rumbo completamente distinto. Lejos de los estudios de noticias y micrófonos de radio, el joven de 22 años decidió apostar por el arte y abrirse paso en la escena musical.

Ezequiel Laje

Bajo el nombre artístico Leish, Ezequiel Laje se mueve entre el trap y el pop con una propuesta fresca que apunta al público joven. Activo en redes sociales y plataformas digitales, el artista no solo comparte sus lanzamientos, sino también fragmentos de su vida cotidiana, donde combina música, moda y viajes.

Las canciones más icónicas de Leish

Uno de sus lanzamientos más destacados es “Moda”, canción que presentó con entusiasmo en sus redes: “Moda ya disponible. Link del video en mi perfil, ayúdenme por favor a compartirlo”, escribió al anunciar el estreno. El tema, que fue definido como “un nuevo”, rápidamente comenzó a sumar reproducciones y comentarios positivos.

Ezequiel Laje

“El nuevo hit ”, “Qué pedazo de tema”, “Gran tema” y “Comento ahora antes de que se viralice” fueron algunos de los mensajes que recibió en su canal de YouTube. Con más de 4300 seguidores en Instagram, el hijo de Antonio Laje mantiene una presencia activa donde comparte desde adelantos de nuevos proyectos hasta imágenes del detrás de escena de sus videoclips.

Una identidad propia

Más allá de su faceta como cantante, Ezequiel Laje también muestra interés por la moda y los viajes, elementos que forman parte de su identidad artística. En sus redes se lo puede ver explorando distintas ciudades y apostando a looks urbanos que acompañan su estética musical.

Ezequiel Laje

Autodenominado “el nuevo pop de Argentina”, el joven busca posicionarse dentro de una escena competitiva, pero con sello personal. Mientras su padre continúa consolidado en los medios, el hijo de Antonio Laje avanza con paso firme en el mundo del trap y el pop, decidido a construir su propio nombre en la industria musical.