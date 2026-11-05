La vida de Sergio, el padre de Pedro Rosemblant y suegro de Lali Espósito: creó la publicidad en vivo, da clases a streamers y tuvo 70 obras

Aunque su nombre suele aparecer vinculado al de su hijo, Pedro Rosemblat, conductor de streaming, y al de su nuera, Lali Espósito, Sergio Rosemblat tiene una historia profesional propia que reúne varias facetas. Director teatral, productor de contenidos, especialista en marketing y consultor digital, desarrolló una carrera en la que supo combinar el mundo artístico con el empresarial y las nuevas tecnologías.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito

Su recorrido comenzó en el ámbito de las artes escénicas y, con el paso de los años, se extendió hacia la publicidad, la comunicación digital y la formación profesional. Entre sus proyectos más particulares se encuentra la creación del concepto de "publicidad en vivo", una propuesta que registró a fines de los años ochenta y que marcó el inicio de un camino en el que logró conectar dos universos aparentemente diferentes: las marcas y el espectáculo.

Sergio Rosemblat y su trayectoria en el teatro

El teatro ocupa un lugar importante en la carrera de Sergio Rosemblat. Desde finales de los años ochenta, desarrolló una extensa actividad como director y realizador, con participación en alrededor de 70 producciones teatrales. A lo largo de ese recorrido estuvo vinculado a propuestas de distintos géneros y formatos, entre las que aparecen títulos como Macocos, mujeres y rock, A corazón abierto y Lady Macbeth.

Pedro Rosemblant junto a su familia

Su experiencia en las artes escénicas también incluyó la dirección de actores y la realización audiovisual. Con el tiempo, esa formación le permitió trasladar su mirada artística a nuevos formatos y explorar otras maneras de producir contenidos. Un ejemplo de esa adaptación fue Facfolc, un manto de neblina, un unipersonal que dirigió y realizó en video para su transmisión por streaming, acercando su experiencia teatral a las posibilidades que ofrecían las plataformas digitales.

La creación de la publicidad en vivo y el recorrido por el marketing y la tecnología de Sergio Rosemblant

Uno de los capítulos más particulares en la carrera del padre de Pedro Rosemblant comenzó en 1989, cuando registró junto a su socia Gabriela Castro el concepto de "publicidad en vivo". La iniciativa proponía incorporar las marcas a eventos y espectáculos mediante intervenciones que tomaban elementos del lenguaje teatral. De esta manera, buscaba alejarse de los formatos publicitarios tradicionales y generar experiencias vinculadas con el entretenimiento y la interacción con el público.

Pedro Rosemblant junto a su familia

Esa combinación entre creatividad y estrategia comercial continuó presente en sus proyectos posteriores. También desarrolló una trayectoria en el ecosistema digital y publicitario de Argentina y España, donde fundó y lideró agencias especializadas en diseño centrado en el usuario, marketing no tradicional y análisis de datos. Actualmente se desempeña como director de thebrAIns y está al frente del Observatorio de Internet en Argentina (OIA), desde donde impulsa iniciativas vinculadas al desarrollo tecnológico y la cultura digital, como el proyecto yoborges.com.

Su presente en el streaming y el vínculo empresarial con su hijo Pedro Rosemblat

En los últimos años, Sergio Rosemblant también encontró un espacio dentro del crecimiento del streaming en Argentina. Su experiencia en marketing, comunicación y análisis de datos se trasladó al ámbito de la formación de nuevos creadores de contenido. En ese contexto, se desempeña como coordinador académico de una diplomatura en analítica para streamers, una capacitación orientada a enseñar herramientas para interpretar métricas, conocer las audiencias y comprender el funcionamiento de las plataformas digitales.

Pedro y Sergio Rosemblant

Su vínculo con ese universo también tiene una dimensión empresarial. Sergio posee el 10% de las acciones de Una Offshore S.A., la sociedad que gestiona y factura el canal de streaming Gelatina, conducido por su hijo Pedro. Mientras su hijo desarrolla su carrera como conductor y referente del streaming, y Lali Espósito continúa con sus proyectos musicales y artísticos, él mantiene su propio recorrido dentro de la industria digital, donde vuelca décadas de experiencia en comunicación, creatividad y análisis de audiencias.